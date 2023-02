Los Mossos apuntan al suicidio como hipótesis en el caso de las gemelas de Sallent

Los Mossos d'Esquadra han apuntado al suicidio como principal hipótesis en el caso de las dos gemelas de Sallent (Barcelona) que se precipitaron desde un tercer piso este martes. Examinan dos cartas de las gemelas de doce años que se precipitaron ayer desde el balcón de un tercer piso de su vivienda.



Según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación, la policía catalana halló en el domicilio familiar dos cartas manuscritas de las gemelas, que ahora los agentes investigan para esclarecer las causas de este suceso aunque, según los primeros indicios, se descarta una acción criminal.



Además, según las citadas fuentes, también se han encontrado dos sillas en el balcón desde el que se precipitaron las gemelas.



Fuentes del ayuntamiento de Sallent han explicado a EFE que las hermanas pertenecen a una familia de origen argentino, que llevaría poco más de dos años residiendo en esta población barcelonesa.



Hacia las seis de la tarde de ayer martes, la policía catalana recibió el aviso del suceso ocurrido en la calle Estació de Sallent, y cuando llegaron los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar la vida una de las dos menores.



Su hermana gemela sí pudo ser estabilizada en el lugar de los hechos, y trasladada posteriormente hasta el hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) en estado grave.



Los Mossos mantienen abierta una investigación para determinar si el suceso se debe a una caída accidental o si, por alguna razón, las jóvenes saltaron voluntariamente desde el balcón.



El departamento de Educación de la Generalitat ha informado a EFE de que el Equipo de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica está al corriente de los hechos, por lo que ha activado el protocolo correspondiente para dar apoyo a los compañeros y profesionales del centro en el que estudiaban las gemelas para gestionar el duelo, junto al equipo del Programa de Bienestar Emocional.



Por su parte, tras este suceso el Ayuntamiento de Sallent ha decretado tres días de duelo y ha suspendido todos los actos públicos programados, incluido el Carnaval.



Desde el consistorio han indicado este martes en un comunicado que este suceso es "estremecedor y doloroso para el conjunto de nuestra población", por lo que se han decretado tres días de duelo y han pedido el máximo respeto para la familia afectada.



"Rogamos que no se difunda información falsa o no corroborada para respetar el derecho a la intimidad y evitar crear aún más dolor", se dice en la nota.



El alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha puesto el ayuntamiento a disposición de la familia de las dos menores y de los centros educativos, para aquello que necesiten.