Las mujeres comienzan a unirse frente a las rebajas de la Ley del sí es sí

Medio centenar de mujeres de distintos puntos de España se han unido a la iniciativa de la joven sevillana Lucía Castro, que ha iniciado una campaña para pedir al Estado una compensación por las rebajas de penas que se están concediendo a sus abusadores sexuales o violadores por la conocida como ley del solo sí es sí.



Según ha explicado a EFE Castro este lunes, desde que el pasado jueves dio a conocer su petición, ha recibido solicitudes de información desde distintos lugares de España, que se han dirigido a la dirección de correo electrónico creada con este fin, afectadas.leysiesi@gmail.com.



Las mujeres que se han dirigido a este correo electrónico han contactado, en algunos casos, con ella vía telefónica, y se ha creado un grupo de WhatsApp en el que han comenzado a compartir experiencias y planificar acciones futuras.



Lucía Castro, de 21 años, encabeza esta idea para captar a mujeres que se hayan visto perjudicadas por rebajas de condena de sus agresores sexuales por la ley del solo sí es sí, tras conocer que un juez ha rebajado seis meses la pena de once años impuesta a su tío por abusar de ella cuando tenía 6 años.



Según ha explicado, su "tío político" fue condenado en 2021 por abusos sexuales "que pude contar a un familiar cuando yo tenía 13 años", iniciándose entonces un largo camino judicial que terminó con la condena en firme de su abusador sexual, que inicialmente recurrió la pena al Tribunal Supremo.



Castro ha hecho un llamamiento "a mujeres que estén sufriendo lo mismo" que ella, ya que no pueden olvidar que una violación cuando eres niña "te marca para toda la vida, en todos los sentidos", y está, incluso, estudiando con su abogado la reclamación de una indemnización por los "daños y perjuicios" sufridos.



El primer paso sería crear una asociación o plataforma de afectadas, sobre todo porque -afirma- es consciente de que la rebaja de la condena no se puede recurrir, pero espera que, al menos, "otras mujeres sepan que no están solas y podamos unirnos".