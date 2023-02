McCann Worldgroup elige Madrid para presentar su macroestudio sobre Europa

El próximo 2 de marzo McCann Worldgroup presentará en las instalaciones de The Valley en Madrid, su ‘Truth About New Europe’, uno de los estudios más ambiciosos realizados por la unidad de inteligencia del grupo, en el que analiza la situación económica, social y tecnológica que vive Europa, y cómo los ciudadanos afrontan el presente e intuyen el futuro en el continente.

El informe, basado en más 12.000 entrevistas realizadas en 16 países europeos, cuenta entre los participantes con directivos de empresas tecnológicas, de banca, comunicación, salud, finanzas, expertos en geopolítica, innovación, startups y ciudadanos que representan a la mayoría de la sociedad europea.

‘Truth About New Europe’ es posiblemente uno de los mayores estudios cuantitativo y cualitativo realizados en Europa, en una situación como la actual, tras la pandemia por el coronavirus, el conflicto bélico en Europa y un contexto de inestabilidad permanente.

En las encuestas realizadas se refleja qué esperan y desean los ciudadanos de la nueva Europa, conclusiones que servirán como herramienta para instituciones y empresas, para ayudar a corregir errores, buscar soluciones acertadas a las actuales preocupaciones de los europeos y descubrir nuevas oportunidades para el crecimiento futuro de compañías y marcas.

En la presentación del estudio estará la cúpula de McCann Worldgroup con la presencia de su presidente en Europa, Fernando Fascioli, de Marina Specht, CEO del grupo en España y de Harjot Singh, Global Chief Strategy Officer de McCann Worldgroup. El informe será presentado por Rodney Collins, EVP, Global Head of Human Science de McCann Worldgroup y por Agustin Soriano Chief Strategy Officer McCann Spain, .

Tras la presentación se ha organizado una mesa de debate, moderada por el director de ‘El Confidencial’, Nacho Cardero, en la que participarán Elena Pisonero, (fundadora de Relathia. consejera Independiente y experta en temas políticos y macroeconómicos); Sofía Rodríguez-Sahagun (Global Head of Marketing, Digital Sales & Behavioural Economics de BBVA); Carina Szpilka (cofundadora Kfund, Consejera Independiente y Presidente Adigital)y,y la propia Marina Specht como CEO de McCann Worldgroup.