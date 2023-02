Hallan muerto al hombre que estaba atrincherado en Valencia

El hombre que ha permanecía atrincherado en una habitación de su vivienda de Alaquàs (Valencia) ha sido encontrado muerto "con un disparo en el pecho" por los miembros del Grupo de Operaciones Especiales que han entrado en la vivienda, según fuentes municipales.



El hombre, que ha iniciado el atrincheramiento a consecuencia de una discusión familiar, se ha encerrado con dos armas cortas en una de las habitaciones de la vivienda, situada en la calle Federico García Lorca.



El alcalde del municipio, Toni Saura, ha explicado a los periodistas que han recibido sobre las 13 horas el aviso de que el hombre se había atrincherado en una de las habitaciones tras una discusión y que se había oído una detonación



Al domicilio se ha trasladado la Policía Local, que ha subido al domicilio y ha podido desalojar a la mujer y a los dos hijos menores "sin ningún tipo de peligro" y, a partir de ahí, se ha contactado con la Policía Nacional



Cuando el Grupo de Operaciones Especiales ha podido entrar en la vivienda ha comprobado que la persona "se había disparado un tiro en el pecho y había fallecido en el acto".



La mujer y los hijos están siendo atendidos por el SAMU, según el alcalde, que ha indicado que es "un hecho aislado porque la persona que se ha encontrado fallecida no tenía ningún tipo de antecedente policial y no había ningún parte de intervención con él. En estos momentos, muchas personas después de la pandemia no lo llevan bien a nivel mental y ha sido una cosa puntual".