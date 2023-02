Prisión provisional para el autor del disparo de su pareja embarazada en La Vall

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Nules, en funciones de guardia, ha decretado este sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido como presunto autor de la muerte de su compañera sentimental por un disparo en La Vall d’Uixò.



Queda investigado inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.



Además, la magistrada ha interrogado a otros dos detenidos en relación con estos hechos, para los que ha decretado libertad provisional con obligación de comparecer una vez a la semana en sede judicial. Están investigados por supuesta cooperación o encubrimiento de los delitos antes mencionados.



También han comparecido ante la juez, en este caso en calidad de investigadas, no detenidas por delito de encubrimiento, otras dos personas.



Son un hombre y una mujer que habían sido arrestadas en un primer momento y que fueron puestas en libertad después por las fuerzas de seguridad tras declarar en sede policial.



No se ha adoptado resolución contra ellos al haber comparecido voluntariamente en el juzgado.



La causa judicial está declarada secreta y la magistrada de guardia ha acordado inhibirse de las actuaciones en favor del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Nules, al ser este órgano el que estaba de guardia cuando sucedieron los hechos y había abierto por ello diligencias previas con anterioridad.



Los cinco detenidos por su presunta implicación en la muerte, el pasado lunes en la localidad castellonense de la Vall d'Uixò, de una mujer de 28 años que estaba embarazada, habían pasado esta mañana a disposición judicial.



La mujer, que estaba embarazada de 37 semanas, ingresó con vida en el Hospital Clínico de Valencia, donde se le practicó una cesárea de urgencia que logró salvar al bebé. Poco después falleció.



Al novio de la mujer, arrestado el pasado jueves, se le sumaron otros cuatro detenidos.



La Guardia Civil apuntó que, el móvil de este suceso, estaría relacionado con una discusión en la que se produjeron dos disparos, uno de los cuales impactó de forma fortuita en la mujer, por lo que, en principio, no se considera un crimen machista.



Al novio de la mujer se le acusa de un delito de homicidio y otro de tenencia ilícita de armas, a los otros dos detenidos se les considera cooperadores necesarios y a los dos restantes se les imputa un delito de encubrimiento de homicidio, han indicado las fuentes, que han añadido que las investigaciones de la policía judicial de la Guardia Civil continúan abiertas.



El suceso se produjo sobre las 23 horas del pasado lunes en el barrio Carbonaire de la localidad castellonense de vall d'Uixó, donde se inició una discusión y una pelea en la calle en la que participó un grupo de personas.



La fallecida, de 28 años y nacionalidad lituana, fue trasladada inicialmente a un centro de salud de la localidad y, posteriormente, en estado crítico, al Hospital Clínico de València, donde se le practicó una cesárea para salvar al bebé, que está ingresado en el mismo centro y estable. Poco después, la madre murió.



Al parecer, durante la reyerta se produjeron dos disparos sin que la víctima fuera el objetivo de los mismos, por lo que, a priori, no se investiga el suceso como una agresión machista, sino que se baraja que el tiro pudiera ser accidental.



El pasado jueves la mujer fue enterrada en el municipio de Faura (Valencia), donde residió hace años. Al sepelio acudió un gran número de personas y la localidad, por seguridad, anuló el carnaval infantil del colegio CEIP Sant Vicent Ferrer (anexo al cementerio) y otras actividades escolares. Poco después la pareja de la fallecida fue detenida.