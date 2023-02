La Policía libera a una mujer secuestrada durante cuatro días por su expareja

La Policía Nacional ha liberado en una vivienda del distrito madrileño de Barajas a una mujer que llevaba cuatro días secuestrada por su expareja, un hombre que tenía una orden de alejamiento sobre la víctima por malos tratos y que ha ingresado en prisión provisional.



El pasado 5 de febrero, la hermana de la víctima, residente en el extranjero, tras llevar varios días sin saber nada de ella alertó a la policía sobre los episodios de maltrato que esta mujer, de mediana edad, había sufrido por parte de su exnovio, ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Madrid.



Los agentes locales trasladaron el aviso al 091, además de indicar la dirección de una vivienda ubicada en una calle concreta del barrio madrileño de Barajas, donde sospechaban que podría encontrarse la víctima.



La sala del 091 se puso en contacto con los agentes que patrullan por ese distrito, que comenzaron la búsqueda en una zona de difícil acceso, donde poco después descubrieron un callejón sin salida.



En él observaron una vivienda aparentemente inhabitada, ya que tenía todas las persianas bajadas. Sin embargo, las plantas del balcón estaban completamente verdes.



Los llamaron en repetidas ocasiones a la puerta sin recibir respuesta alguna, hasta que escucharon varios ruidos extraños que procedían del interior de la vivienda.



Finalmente, un hombre les abrió la puerta y les reconoció haber mantenido una relación sentimental con la mujer a la que estaban buscando, aunque afirmó no saber nada de ella desde hacía "más de un mes".



El varón accedió a que los agentes entrasen al domicilio, en el que observaron dos puertas cerradas con candado, para lo cual el sospechoso no supo aportar una justificación convincente.



En un momento dado, un leve ruido en una de esas habitaciones puso en alerta a los policías, que le obligaron a abrir la puerta.



Dentro hallaron a la mujer desaparecida, de nacionalidad peruana, que se encontraba muy alterada y con hematomas en el rostro.



La víctima estaba tan atemorizada que, a pesar de haber escuchado a los agentes hablando en el pasillo, no pidió auxilio por miedo a las represalias de su expareja y secuestrador, de mediana edad y nacionalidad española.



Durante unos cuatro días, solo había dejado salir a la mujer a un pequeño patio de la vivienda, donde también se encontraba siempre bajo su supervisión.



Los servicios sanitarios se desplazaron al lugar para atender a la mujer por las lesiones que presentaba.



La Policía, por su parte, detuvo al hombre acusado de los delitos de malos tratos, quebrantamiento de condena y detención ilegal, por lo que ha ingresado en prisión provisional.