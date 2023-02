A menudo, nos encontramos en la situación de necesitar recuperar fotos que accidentalmente hemos eliminado de nuestro sistema. En Windows las fotos eliminadas no se pierden por completo, sino que simplemente se mueven a la papelera de reciclaje, con lo que es posible su recuperación.

Es muy fácil si sabes cómo recuperar fotos eliminadas de la papelera. Si has eliminado tus fotos de cualquier carpeta o lugar de tu dispositivo, todas esas fotos o archivos, si no has vaciado tu papelera o eliminado permanentemente esas fotos son recuperables, simplemente debes ir a la papelera y restaurar esas imágenes.

Sin embargo, cuando se eliminan permanentemente desde la papelera de reciclaje, ya sea intencional o accidentalmente, puedes pensar que no es posible recuperarlas. Pero no te preocupes, hay varias soluciones disponibles acerca de cómo recuperar fotos eliminadas de la papelera de reciclaje permanentemente.

¿Cómo recuperar fotos borradas de la papelera fácilmente?

Se pueden recuperar fotos borradas de la papelera PC, incluso después de haberla vaciado. Para esto puedes utilizar el software Tenorshare 4DDiG y recuperar fotos eliminadas de la papelera de reciclaje. Además puedes visualizar previamente todos los archivos escaneados antes de recuperar fotos eliminadas de la papelera. Tenorshare 4DDiG puede ayudarte además a recuperar archivos eliminados de todo tipo de medios de almacenamiento, como tarjetas SD, unidades de almacenamiento USB, discos duros externos o cámaras digitales entre otros.

Esto es especialmente útil, ya que además de permitirnos la recuperación de archivos perdidos en cualquier unidad, también nos da la opción de recuperar archivos de imágenes, vídeos, archivos de audio, cualquier tipo de documento, e incluso archivos del sistema perdidos accidentalmente.

El software de Tenorshare 4DDiG es realmente útil para recuperar fotos eliminadas de la papelera de reciclaje, y el procedimiento se realiza de manera rápida, y es muy simple, incluso para usuarios sin ningún tipo de experiencia. A continuación te explicamos, en apenas unos pocos pasos, como el software de 4DDiG puede ayudarte a recuperar las fotos borradas de papelera de reciclaje en Windows 10 de manera efectiva.

Paso 1: Descarga y abre la aplicación TenorShare 4DDiG. A continuación debes seleccionar la ubicación desde la que deseas comenzar a recuperar tus fotos eliminadas. En este caso, elige la papelera de reciclaje.

Paso 2: Selecciona el tipo de archivo que quieres recuperar, (puedes restaurar fotos, pero también vídeos, documentos, audios y otros tipos de archivos) y haz click en el botón "Escanear tipos de archivos seleccionados" para comenzar a buscar todos los archivos perdidos de tu papelera de reciclaje.

Paso 3: Una vez finalizado el escaneo, puedes acceder a una vista previa de los archivos eliminados haciendo doble clic sobre ellos. Cuando estés completamente seguro de qué archivos quieres recuperar, simplemente seleccionalos y haz clic en “Recuperar”.

Y esto es todo, con estos pocos pasos sencillos e intuitivos, los archivos eliminados se habrán restaurado a la unidad que hayas seleccionado. Como ves, es un proceso automático que se ejecuta de forma sencilla aún para usuarios sin conocimientos informáticos, lo que es una ventaja a la hora de recuperar fotos eliminadas por accidente para cualquier usuario.

En este vídeo también tienes todos los pasos explicados, para que no tengas ninguna duda respecto al sencillo uso del software de recuperación de datos Tenorshare 4DDiG, y puedas restaurar tus fotos perdidas sin complicaciones.

¿Cómo recuperar fotos de la papelera de reciclaje gratis?

Puedes intentar usar el comando CMD en el prompt de comandos para recuperar archivos borrados de la papelera en Windows. Este método es algo más complicado que el anterior, pero es una opción para recuperar fotos de la papelera de reciclaje gratis. Sin embargo, es necesario tener algunos conocimientos previos básicos para realizar el proceso necesario:

Paso 1: Abrir CMD como administrador desde tu sistema operativo.

Paso 2: Navega hasta la unidad donde se encontraban los archivos antes de ser eliminados. Por ejemplo, si los archivos estaban en la unidad "D", escribe "chkdsk D: /F" y presiona Enter.

Paso 3: Escribe el siguiente comando y presiona Enter: "attrib -h -r -s /s /d." y espera a que se complete el proceso.

Paso 4: Busca los archivos recuperados en la unidad y cambia el nombre si es necesario.

Ten en cuenta que este proceso no garantiza la recuperación completa de los archivos. Es una opción que puede valer la pena intentar, sin embargo debes saber que la recuperación de archivos va a depender de muchos factores, como la cantidad de datos que se hayan escrito en el disco duro desde que se eliminaron los archivos.

El software de recuperación de archivos 4DDiG es más fácil de usar que el método de CMD, ya que ofrece una interfaz gráfica de usuario amigable. Además, 4DDiG es más efectivo en la recuperación de archivos, especialmente si los archivos han sido eliminados de la papelera de reciclaje, formateados o si se ha producido un fallo del sistema.

Parte 4: Conclusión

Al elegir un método para recuperar archivos borrados de la papelera, es importante considerar tanto la efectividad como la facilidad de uso. Si prefieres una solución efectiva y sin complicaciones, entonces 4DDiG es la mejor opción para ti. Sin embargo, si estás buscando una solución gratuita y estás dispuesto a hacer un poco de trabajo manual, el método de CMD es una buena alternativa. Al final, la elección depende de tus preferencias personales y de tus necesidades específicas. En cualquier caso, es esencial tener copias de seguridad regulares de tus archivos importantes para evitar la pérdida de datos en el futuro.

4DDiG es uno de los programas de recuperación de archivos más populares y ampliamente utilizados debido a su efectividad y facilidad de uso. Con 4DDiG, puedes recuperar archivos perdidos de manera sencilla y efectiva. Además, la interfaz gráfica de usuario amigable hace que el proceso de recuperación sea más accesible y menos tedioso. En resumen, 4DDiG es una excelente opción para aquellos que buscan una solución real y fácil de usar para recuperar archivos perdidos.