Sevilla acoge "Jenufa", la ópera "absolutamente moderna" del checo Janacek

Con dirección escénica del canadiense Robert Carsen, el sevillano Teatro de la Maestranza acoge la ópera "Jenufa", que fue estrenada en 1904 por el checo Leos Janachek y que, en palabras del director musical Will Humburg es una obra "absolutamente moderna, antecedente de la música minimalista".



Los próximos días 16, 18 y 20, el Maestranza ofrecerá, según su director, Javier Menéndez, "un espectáculo inolvidable que impactará al público" por tratarse de una obra principal de la historia de la ópera y "una obra maestra llena de sinceridad".



"Jenufa", con libreto del propio Janacek fue una de las primeras óperas escritas en prosa y Will Humburg ha destacado "la honestidad y sinceridad de su música", que rehuye de cualquier sentimentalismo para mostrar un drama rural que transcurre en un mundo opresivo, en el que todos se observan, "una especie de prisión" dominada por un molino cuya monotonía oprime.



Aunque la producción tiene ya algunos años, Javier Menéndez ha asegurado sobre esta ópera, "compleja musicalmente y muy exigente desde el punto de vista teatral", parece que fue montada ayer mismo, lo que ha atribuido a la intervención de Robert Carsen, quien ha explicado haber optado para su escenografía por los elementos más simples y contar solo "con lo mínimo".



Carsen, que lo primero que ha dicho al comparecer ante los informadores es que hace años estuvo una Semana Santa completa en Sevilla y quedó fascinado con las procesiones de su Madrugá, ha señalado que su escenografía es tan sencilla que los cambios se efectúan delante del público, al que en este caso ha optado por no distraer con elementos accesorios sobre el escenario.



El director de escena ha alabado el trabajo extraordinario de los intérpretes que cantan en un idioma que no es el suyo, como el checo, y que se adapta a la música y a la representación teatral gracias al talento de Janacek, compositor que está siempre "muy conectado psicológicamente con sus personajes".



La música de Janacek "está conectada con la palabra y con el teatro", ha insistido Carsen al explicar que se trata de un compositor que, en sus óperas, "partía siempre de la palabra" y de un creador que "es único en su categoría; alguien del que no se puede decir que procediera de ningún sitio".



En concordancia con su escenografía, Carsen ha asegurado que en "Jenufa" no hay príncipes ni magos, sino que se trata de un relato sencillo que muestra la vida de una sociedad pequeña y opresiva pero de la que, sin embargo, surge "una tragedia inmensa".



La soprano Ángeles Blancas ha dicho que se trata de una ópera que musicalmente posee "una intensidad arrolladora, con un argumento que podría suceder en cualquier pequeño pueblo de cualquier lugar en el que "todos están siempre observándose" y que sus personajes femeninos nunca resultarán indiferentes por ser "potentes y sinceros".



El tenor Thomas Atkins ha asegurado que es una experiencia para cualquier cantante actuar en una ópera con un escenario "limpio", algo que le aproxima al público y que resulta "muy auténtico".