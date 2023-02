Marta Vallés: “Me gustan los personajes con un lado oscuro”

Si a Marta Vallés le hubieran dicho cuando leía ‘Canciones para Paula’, la primera y exitosa trilogía de Blue Jeans, que acabaría encarnando un personaje del escritor sevillano, ni por un momento se lo habría creído, ya que reconoce en esta entrevista que para ella era un sueño. Sin embargo, hoy la joven actriz sevillana interpreta a Aurora Ríos en la serie ‘La chica invisible’, que se estrenará este miércoles en la plataforma Disney Plus.

Tal es el entusiasmo de esta joven actriz sevillana con el que aborda la interpretación que no alcanza ni a recordar cuándo decidió ser actriz. Y es que poco menos que lo trae de serie, ya que siempre soñó con actuar en la gran pantalla. Nacida en Sevilla, aunque criada en Paterna del Campo (Huelva), con quince años cogía el tren todas las semanas para poder asistir a clases de teatro. A los 16 se mudó a Sevilla para estudiar el Bachillerato de Artes Escénicas y “conocer más a fondo el mundo de la interpretación”. Actualmente cursa el último año en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) y continúa su formación en cine, disciplina que ha compaginado desde que comenzó la carrera.

¿Marta, cómo accediste al casting de ‘La chica invisible’?

–El casting me llegó a través de mis representantes Beatriz Rojas y Antonio Mondéjar y también por parte de Escuela de Arte Dramático. Era consciente de que iba a ser un casting complicado ya que había mucha competencia. A pesar de eso pensé: forma parte de mi trabajo. Voy a dar el cien por cien en este casting.

¿Cómo fue el proceso?

–Primero tuvimos que enviar un selftape (prueba grabada). Pasó un mes y pensé que no me habían escogido, porque a mi compañero de piso le llamaron para ir al casting presencial. Finalmente, no fue así, mis repres me dijeron que yo también había sido seleccionada para la siguiente fase así que me preparé el papel al máximo. Tras este casting presencial en Sevilla, me llamaron para un segundo en Madrid con uno de los directores de la serie (Norberto López). Era mi segunda vez en esta ciudad y mi madre me acompañó. Siempre me ha apoyado mucho. Dos días después, recibí una videollamada de mis representantes en la que me dieron la noticia de que iba a interpretar a Aurora Ríos. Agradezco al equipo de casting de Arantza Vélez y Paula Cámara por darme la oportunidad y confiar en mí para este proyecto.

¿Crees que es necesaria la figura del representante?

–Claro, es muy necesaria. Los directores de castings se ponen en contacto con las agencias de representantes. Si no tienes representante es más difícil acceder a los castings. Por otro lado, su labor como intermediarios entre el actor y la productora, hacen que sea más fácil la comunicación. El guion parte de la trilogía ‘La chica invisible’ escrita por Blue Jeans.

¿Cómo ha sido interpretar a uno de los personajes creado por el exitoso novelista sevillano?

–Ha sido increíble, yo conocía a Blue Jeans porque leí hace años su primer libro Canciones para Paula y me encantó. Hubo un tiempo en el que mis amigas y yo sólo hablábamos de su novela. Interpretar a uno de sus personajes ha sido como cumplir un sueño que tenía desde pequeña.

¿Cómo te enfrentaste a la preparación del personaje?

–Lo primero fue leerme La chica invisible y recabar el máximo de información posible sobre Aurora. Tengo una amiga que pasó por problemas parecidos y me ayudó a entender mejor al personaje. Es un recurso habitual en interpretación usar referencias reales, al final hace que comprendas mejor lo que le ocurre a esa persona que vas a encarnar. Hubo un día que vi a una chica leyendo un libro con unos cascos cuya imagen se acercaba a la que yo estaba creando del personaje de Aurora, la observé durante un tiempo y me aportó más información para construir el personaje. En el proceso previo al rodaje, tuvimos ensayos con los directores y el resto del elenco, a mí es lo que más me aporta, ver cómo se comporta tu personaje dependiendo de la situación o la persona con la que interactúa. Entre el equipo de dirección y el elenco creamos una atmósfera que enriqueció la propuesta previa que traíamos cada uno al leer el guion. La dirección en el set es esencial, ya que se percibe lo que estás dando en la cámara y el trabajo de dirección te guía para sacar el máximo provecho a la secuencia rodada. También quiero añadir que nos daban mucha libertad, incluso hay escenas que son improvisaciones sacadas el mismo día de rodaje.

¿Cómo es Aurora?

–Aurora es una adolescente de un pueblo pequeño y aunque nació allí siente que no pertenece a ese lugar. Se siente una incomprendida. Eso le hace sentirse muy sola, cerrarse a todo el mundo. Se convirtió en la chica invisible porque prefería estar sola con sus libros, fantaseando con la vida que le gustaría vivir. No controla sus emociones y eso a veces la desborda. Parece que siempre es una bomba a punto de estallar pero al final nunca es capaz de enfrentarse a sus demonios, prefiere huir. Se siente una incomprendida.

¿Cómo es trabajar con el equipo técnico y artístico de la serie?

–Ha sido maravilloso trabajar con Morena Film. En los rodajes me sentía como en casa. Sería un placer poder trabajar más con ellos. El elenco de la serie es magnífico. Son unos pedazos de actores y he aprendido muchísimo trabajando con ellos. No tuve la suerte de trabajar con todos pero pude ver algunas escenas, son increíbles. Solo tengo adjetivos buenos para ellos.

¿Cómo es trabajar con los directores Norberto López Amado y Aritz Moreno?

–Creo que no he podido tener más suerte al trabajar con ellos, eran capaces de sacar lo mejor tanto de los actores como del equipo técnico. Una maravilla.

¿Qué temas trata ‘La chica invisible’?

–Principalmente trata temas actuales como el bullying, el machismo o las relaciones entre padres e hijos. Refleja el comportamiento de la sociedad hoy en día.

¿Por qué el público debe ver ‘La chica invisible’?

–Es una serie con una trama emocionante, misteriosa e intrigante. Estoy segura de que va a enganchar. También creo que la gente se va a sentir identificada con algunos personajes.

¿Qué papeles te gustaría interpretar en un futuro cómo actriz?

–Me gustan los personajes problemáticos que tengan un lado oscuro. Que se dejen llevar más por sus sentimientos que por la razón. Todos tenemos un lado oscuro que siempre intentamos esconder y a mí eso me atrae.

¿Alguna anécdota de rodaje?

–La mayor parte del rodaje ha sido en Carmona. Una noche tuve que rodar una secuencia en la que tenía que gritar mucho, eran las 5 de la mañana y la primera noche de la feria del pueblo. Cuando la gente del pueblo que volvía a su casa de la feria me escuchaba gritar, venía corriendo a socorrerme pensando que algo ocurría, menos mal que el equipo estaba pendiente y cortando calles. Me contaron que vino un grupo de chicos con botellas y todo, los pobres se llevaron un susto.

¿Con qué director te gustaría trabajar?

–Soy muy fan de lo terrorífico y la fantasía así que me encantaría trabajar con directores de la talla de Guillermo del Toro o Alex de la Iglesia.

¿Qué aspiraciones y objetivos tienes?

–Seguir trabajando como actriz, amo la interpretación y amo el cine. Mi objetivo ahora es seguir aprendiendo y formándome. Tengo el sueño de algún día poder dirigir un proyecto propio.

Inspirada en la trilogía homónima de Blue Jeans

'La chica invisible', serie inspirada en la exitosa trilogía homónima de Blue Jeans publicada por la Editorial Planeta, estará disponible en exclusiva en Disney+ en España, a partir del 15 de febrero. La serie consta de 8 episodios de entre 30 y 45 minutos que estarán en la plataforma desde el primer día de su lanzamiento.

Dirigida por Tito López Amado ('El cuaderno de Sara', 'Mar de plástico') y Aritz Moreno ('Ventajas de viajar en tren'), 'La chica invisible' toma como punto de partida la primera novela de la trilogía y la dota de un tono más adulto convirtiéndola en un thriller más oscuro, donde además se aborda el reencuentro entre los dos protagonistas.

La serie está protagonizada por Daniel Grao ('Hit', 'Perdida', 'Gigantes') y Zoe Stein ('Mantícora', 'Merlí Sapere Aude', 'Besos al aire'), recientemente nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación, que encarnarán a un padre y su hija envueltos en la investigación del asesinato de una adolescente durante las fiestas de verano de Cárdena, un apacible pueblo ficticio de Andalucía, que será el asfixiante escenario en el que todos los habitantes del pueblo son sospechosos. Completan el reparto Rebeca Matellán ('Intimidad', 'La que se avecina'), Pablo Gómez-Pando ('Los inocentes', 'Velvet'), y los jóvenes intérpretes Javier Córdoba, Marta Vallés y Hugo Welzel.

La escritura de los guiones ha ido a cargo de un equipo de guionistas de amplia trayectoria integrado por Carmen López-Areal ('La voz dormida', 'Un tipo corriente'), Marina Efron ('Tres Minutos', 'Cuestión de sexo'), Antonio Hernández Centeno ('Caronte', 'Vivir sin permiso'), Ramón Tarrés ('La Cocinera de Castamar', 'Toy Boy') e Ian de la Rosa ('Farrucas', 'Veneno').

Según su productor ejecutivo, Pedro Uriol ('Bajocero', 'Intemperie'), “'La chica invisible' va a sorprender tanto a los fans de la novela como a los que no la conocen. Es un thriller adulto, misterioso y emocionante, con un reparto sensacional y una mirada puramente cinematográfica. Queremos que el espectador se ponga en la piel de un padre y una hija obligados a aparcar sus diferencias para resolver un caso de asesinato que ha sacudido las apacibles vidas de los habitantes de Cárdena”.