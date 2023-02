Todas las claves para poder seguir compartiendo cuenta en Netflix: hay una fecha límite

Netflix ya ha empezado a contactar a sus suscriptores en España para que determinen su ubicación principal antes del 21 de febrero con intención de acabar con las cuentas compartidas entre distintos hogares y convertirlas en nuevas suscripciones, decisión frente a la que surgen algunas preguntas.



¿QUÉ VA A PASAR CON LAS CUENTAS COMPARTIDAS EN ESPAÑA?



Tras el anuncio que realizó la empresa este miércoles, no ha habido un "apagón" de las cuentas compartidas. Pero Netflix ha empezado ya a enviar un correo electrónico a los suscriptores para que establezcan la ubicación principal de su cuenta a través de la conexión del dispositivo o la aplicación a una dirección IP, y les da una fecha: antes del 21 de febrero.



Si se quiere compartir la cuenta con alguien que no viva en la ubicación principal, explican en su comunicación, se debe o transferir el perfil o comprar un pase de suscriptor extra.



Los hogares que tengan una cuenta estándar (12,99) o premium (17,99) podrán añadir uno o dos miembros extra respectivamente, por el que deberán pagar 5,99 euros al mes. Tendrán un perfil, recomendaciones personalizadas, nombre de usuario y contraseña propios.



Los suscriptores extra tendrán su cuenta y contraseña propias, pero su suscripción la paga la persona que los haya invitado a compartir su cuenta de Netflix.



¿QUÉ OCURRE SI ME VOY DE VIAJE O TENGO DOS CASAS?



"Como siempre, los suscriptores podrán ver Netflix en sus dispositivos personales o iniciar sesión en otro televisor (en un hotel o un alquiler vacacional, por ejemplo)", señala la plataforma.



Al respecto, los suscriptores que tengan una segunda residencia o que viajen con frecuencia a la misma ubicación, deben abrir la aplicación de Netflix en sus dispositivos móviles mientras están conectados a la red wifi de su ubicación principal una vez al mes y, a continuación, cuando lleguen a la segunda ubicación.



¿POR QUÉ NETFLIX QUIERE ACABAR CON ESTAS CUENTAS?



Con más de 231 millones de suscriptores (no dan datos por países), Netflix es el principal servicio de "streaming" en el mundo, seguido de Disney con 220 millones entre todas sus plataformas. Sin embargo, a principios de 2022 empezaron a llegar señales de estancamiento, y los fundadores de la empresa, Reed Hastings y Ted Sarandos, prometieron "ajustar su estructura de costes" para que se adaptara a su "tasa de crecimiento actual".



La compañía despidió a 300 empleados y meses después introdujo publicidad en su servicio (en España este contrato es de 5,49 euros mensuales, frente a los 7,99 de la tarifa básica). Ahora da este paso adelante. "Hay más de 100 millones de hogares que comparten sus cuentas, lo que reduce nuestra capacidad de invertir en la creación de grandes historias con la máxima calidad", explican.