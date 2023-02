Absuelto de abusar de su hija discapacitada porque retiró su escrito acusatorio

La Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto a un hombre que fue acusado de abusar de su hija, que está incapacitada, porque los hechos no quedaron probados al no mantener ésta en el juicio el contenido del manuscrito redactado de su puño y letra en el que narraba las presuntos tocamientos sufridos.



Dice la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, que la causa se quedó así sin la prueba fundamental, sin que los indicios fueran prueba bastante para dictar una resolución condenatoria, por lo que hubo que aplicar el principio de que, en caso de duda, se falla a favor del reo.



Y añade que se une a ello que el informe emitido por el médico forense determinó que la hija, que tiene reconocida una minusvalía del 75 por ciento y está incapacitada desde hace ocho años, no presentaba lesiones en mamas ni en los genitales.



Dice también la sala que el manuscrito cuyo contenido desmintió al declarar en el juicio lo había escrito a instancias de los peritos que la asistieron en la prueba testifical realizada antes de la vista oral.