Rosalía gana el Grammy a mejor álbum latino alternativo por "Motomami"

Rosalía gana el Grammy a mejor álbum latino alternativo o de rock en la 65ª edición de estos premios que se están celebrando este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, anunció la Academia de la Grabación de Estados Unidos.



La artista catalana, que no asistió a la pregala de estos galardones, competía con "Tinta y Tiempo" de Jorge Drexler; "1940 Carmen", Mon Laferte; "Alegoría", de Gaby Moreno; y con "Los Años Salvajes", obra de Fito Páez.



No es el primer Grammy anglosajón para la cantante que también se adjudicó el premio en la misma categoría en 2020, un año en el que además fue nominada como mejor nueva artista.



Rosalía también opta al gramófono que reconoce al mejor vídeo musical de formato largo por "Motomami (Tik Tok Live Performance)" en esta edición.



La 65ª entrega de los Grammy se está desarrollando este domingo en el Crypto.com Arena, recinto conocido por ser la casa donde juegan sus partidos los equipos de baloncesto Los Angeles Lakers y también Los Angeles Clippers.



Debido a la gran cantidad de categorías que reconocen los Grammy, la Academia de la Grabación divide su ceremonia en dos partes: una pregala, que no se televisa y donde se entregan la mayoría de galardones; y la gran ceremonia, que tiene lugar más entrada la tarde y que anuncia los premios más populares ya ante las cámaras.