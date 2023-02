Blanca Paloma, a Eurovisión 2023 tras su victoria en el II Benidorm Fest

Blanca Paloma se ha alzado este sábado con un tema de raíz flamenca con la victoria de la segunda edición de Benidorm Fest y, por consiguiente, será quien represente a España en la gran final de Eurovisión 2023 que tendrá lugar en mayo en Liverpool (Reino Unido).



La artista ilicitana y su tema "EaEa" han conquistado el triunfo con un total de 169 puntos, en una final en la que ha hecho suyas las mejores votaciones del jurado profesional y el televoto, por delante de Agoney, con 145 puntos.



El resto de aspirantes han quedado clasificados en el siguiente orden: 3) Vicco, con 129 puntos; 4) Megara, 106; 5) Alice Wonder, 89; 6) Karmento, 80; 7) José Otero, 75, y 8) Fusa Nocta, 71.



Tras dos semifinales previas a las que concurrieron un total de 18 participantes, el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm (Alicante) ha acogido esta final que ha contado con actuaciones como invitados de Mónica Naranjo, Manuel Carrasco y Ana Mena.



En el último tramo de la gala se han desvelado las votaciones, empezando por las del jurado profesional, de las que depende el 50% del peso de las valoraciones y que ha repartido así sus puntos: Blanca Paloma (94), Agoney (80), Vicco (59), Alice Wonder (53), Megara (50), José Otero (37), Karmento (35) y Fusa Nocta (24).



El jurado demoscópico, integrado por 350 personas elegidas por cuestiones de edad, género y territorio, ha votado de la siguiente manera: Vicco (40), Blanca Paloma (35), Agoney (30), Megara (28), Fusa Nocta (25), José Otero (22), Karmento (20) y Alice Wonder (16).



Por último, el televoto de los espectadores ha concedido así sus puntos: Blanca Paloma (40), Agoney (35), Vicco (30), Megara (28), Karmento (25), Fusa Nocta (22) Alice Wonder (20) y José Otero (16).