Condenado a 6 años por abusar de su sobrina desde que era una niña

Un hombre que abusó de su sobrina desde que esta tenía 9 años hasta que cumplió los 12, y a la que aseguró que las prácticas sexuales que desarrollaban no pasaban de ser un juego, ha sido condenado a 6 años de prisión por la Audiencia Provincial de Murcia, como autor de un delito de abusos.



La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, señala que la pena impuesta en aplicación del Código Penal anterior coincide con la prevista en la ley del “solo sí es sí” para este tipo de delitos.



La condena incluye diez años de libertad vigilada, una orden de alejamiento de 500 metros por diez años y la obligación de pagarle una indemnización de diez mil euros por daños morales.



Además, en los próximos once años no podrá ejercer ninguna profesión u oficio que conlleve el contacto habitual con menores de edad.



El relato de hechos probados señala que el acusado solía acudir a la casa en la que la sobrina vivía con su madre, ya que era el encargado de llevarles la comida, aprovechando los momentos en que la menor estaba sola para cometer los abusos.



En ocasiones la invitó a mantener relaciones sexuales plenas, lo que ella siempre rechazó, hasta que al cumplir los doce años se negó a seguir con los “juegos” que le pedía el acusado.



La sentencia señala que como consecuencia de los abusos sufridos la menor padece una depresión y tiene dificultades para relacionarse con la gente.