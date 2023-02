Científicos demuestran que estar ebria no anula el recuerdo de una agresión sexual

Las mujeres son capaces de recordar con exactitud detalles de agresiones sexuales y violaciones, incluso si han bebido o esperaban beber cantidades moderadas de alcohol, según un estudio realizado en la Universidad de Birmingham (Reino Unido), publicado en la revista 'Frontiers in Psychology'.

La investigación demostró que las mujeres que habían bebido alcohol hasta el límite legal para conducir eran capaces de recordar los detalles de una agresión en un escenario hipotético, incluidos los detalles de las actividades a las que habían dado o no su consentimiento.

Incluso las mujeres que esperaban beber alcohol pero a las que, de hecho, sólo se les dio de beber agua tónica mostraron una mayor conciencia de su entorno y sus interacciones.

Los resultados son un paso importante para cuestionar la percepción de los tribunales de que las mujeres no son fiables como testigos en los casos en que estaban intoxicadas en el momento de la agresión.

La profesora Heather Flowe, de la Facultad de Psicología de la Universidad, que dirigió la investigación, explica que "se sabe que las agresiones sexuales coinciden con frecuencia con la intoxicación etílica. Esto significa que, durante los juicios, los relatos de las víctimas y los testigos suelen ser rebatidos, lo cual es una de las razones por las que tan pocos casos acaban en condena para los acusados, y esto tiene que cambiar".

En el estudio, los investigadores trabajaron con 90 mujeres y les pidieron que participaran en un hipotético caso de violación en una de cuatro condiciones. Aproximadamente a la mitad del grupo se le dio una bebida alcohólica, mientras que a la otra mitad se le dio agua tónica.

Sin embargo, dentro de cada grupo, a algunas de las mujeres se les dijo que beberían alcohol, pero en realidad se les dio agua tónica, y a otras se les dijo que su bebida era agua tónica, cuando en realidad contenía vodka.

A continuación, las mujeres trabajaron con un relato escrito (en pantalla) y sonoro de un encuentro entre ellas y un hombre, y se les pidió que imaginaran cómo pensarían y se sentirían realmente si les ocurriera lo mismo. A medida que se desarrollaba la situación, se les pedía que tomaran decisiones sobre si continuar o no con el encuentro. Si decidían poner fin al encuentro, se les presentaba una pantalla en la que se detallaba una hipotética violación que tendría lugar al final de la velada.

Siete días después del experimento, se pidió a las mujeres que rellenaran un cuestionario en el que se les pedía que respondieran a preguntas sobre los acontecimientos de la noche.

Los investigadores descubrieron que las mujeres que habían consumido alcohol durante el experimento recordaban con la misma precisión las actividades sexuales consentidas y las no consentidas. En concreto, los investigadores no encontraron pruebas que apoyaran la idea de que si una mujer participaba en una relación sexual consentida en estado de embriaguez, más tarde podría recordarla como no consentida.

El estudio también demostró que las participantes que esperaban consumir alcohol --lo hicieran o no-- eran más precisas, en general, a la hora de recordar detalles específicos sobre la violación. Esto sugiere que es probable que las mujeres se vuelvan "hipervigilantes" en situaciones en las que creen estar bajo los efectos del alcohol y, por tanto, más vulnerables.

Laura Stevens, coautora del estudio, añade que "esta investigación pone en tela de juicio un mito clave sobre los recuerdos de las víctimas de violación y agresión sexual, que a menudo se utiliza para descartar el relato de la víctima. Esperamos que este trabajo conduzca a cambios en la forma en que los tribunales y los peritos gestionan el testimonio de las presuntas víctimas de violación y agresión sexual".

El equipo tiene previsto continuar su investigación, poniendo a prueba el recuerdo con distintos niveles de intoxicación y mejorando también el realismo del escenario presentado.