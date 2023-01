Obtener la nacionalidad española, ¿cuáles son todas las vías que existen?

Residencia : Si se ha residido legalmente en España durante un período determinado (generalmente, 10 años), se puede solicitar la nacionalidad. Esto significa que si una persona ha vivido en España por 10 años o más, cumpliendo con todas las leyes y regulaciones del país, puede solicitar la nacionalidad española. Sin embargo, es importante cumplir con ciertos requisitos adicionales como el conocimiento del idioma español, el no haber cometido delitos graves y no estar en situación de vulnerabilidad económica.

Naturalización: Si se cumple con ciertos requisitos, como tener un buen conocimiento del idioma español y no haber cometido delitos graves, se puede solicitar la nacionalidad mediante naturalización. Esto significa que una persona que no es española puede solicitar la nacionalidad española mediante un proceso formal. Sin embargo, es importante cumplir con ciertos requisitos adicionales como tener un buen conocimiento del idioma español, el no haber cometido delitos graves y no estar en situación de vulnerabilidad económica.