WhatsApp activará al fin una función muy útil y que muchos esperaban

WhatsApp ha anunciado este lunes que va a empezar a desplegar una nueva funcionalidad -"Message Yourself"- que facilita el envío de mensajes a uno mismo.



Se trata de un chat personal en el que el usuario podrá enviarse notas, fotos, audios o las novedades y los recordatorios que necesite para el día a día.



La nueva y "práctica" función estará disponible para los sistemas operativos de iPhone y de Android, y llegará a todos los usuarios de WhatsApp en las próximas semanas, informa la red de mensajería.



Para su activación, los interesados deberán abrir su WhatsApp y crear un nuevo chat; en ese momento verá su propio contacto al principio del listado. Deberá hacer clic en su nombre y la funcionalidad ya estará lista para enviar un mensaje.



Esta es una forma rápida y sencilla de hacer un seguimiento de las propias tareas, los gastos o la lista de la compra, pone WhatsApp como ejemplos.



Hasta ahora, para que un usuario se enviara mensajes a sí mismo, la opción de muchos era crear un chat con algún contacto y luego echarle. Con esta nueva función de "Message Yourself" esto ya no será necesario, el chat será personal desde el principio.