La Aemet no descarta ola de frío por una posible "rotura del vórtice polar"

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha advertido este viernes de que "no es descartable" una ola de frío en el continente europeo en la primera parte del invierno ante la posibilidad de "una rotura del vórtice polar estratosférico, más alta que de costumbre".



Se está escuchando, ha proseguido, que podría producirse en las próximas semanas una rotura del vórtice polar estratosférico, con la consecuente salida del aire frío confinado en el Ártico hacia latitudes bajas y posibles posteriores efectos en cuanto a un régimen más continuado de lluvias en nuestro país.



"Las piezas del puzle atmosférico encajan con un escenario de una posible rotura del vórtice polar estratosférico, pero aún no es seguro que vaya a suceder", ha advertido.



Y en caso de que suceda todavía es imposible concretar si esa salida de aire frío de las latitudes árticas daría lugar a una ola de frío en España o en Europa, ha dicho. "No lo podemos saber todavía porque habría que ver en qué zona se produce ese desalojo del aire frío", ha añadido.



Otro de sus efectos a más largo plazo es que da lugar a una mayor frecuencia de lluvias, como sucedió por ejemplo, en la primavera de 2018.



"Esto no es algo que siempre ocurra y no podemos saber si va a ocurrir en esta ocasión, porque lo primero tendría que romperse ese vórtice polar y luego ver cómo va evolucionando la atmósfera", ha insistido.



En cualquier caso, "hay que vigilar la evolución atmosférica y ver cómo se va concretando en las próximas semanas toda esta evolución, porque de momento, es muy pronto para saber qué ocurrirá finalmente".



En cuanto al otoño meteorológico, un trimestre que concluye el día 30 de noviembre, el portavoz de la Aemet ha avanzado que, con mucha probabilidad, será uno de los más cálidos de la serie histórica, con una temperatura media muy próxima a la del otoño de 1983, el más cálido hasta ahora.



Además, ha concluido, "no es descartable que acabe siendo el más cálido de la serie", aunque habrá que esperar al cierre de este mes para confirmarlo.