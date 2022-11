Importante paso para acabar con la gripe gracias a una vacuna universal

Un equipo de científicos estadounidenses ha probado con éxito en modelos de animal un prototipo de vacuna de ARNm que contiene antígenos de los 20 subtipos conocidos de los virus de la gripe A y B y que podría servir de base para una vacuna universal.



Según detalla este jueves un artículo publicado en la revista Science, la vacuna produjo altos niveles de anticuerpos cruzados y específicos para cada subtipo en ratones y hurones, y logró proteger a los animales contra los síntomas de la enfermedad y la muerte tras la infección con cepas de la gripe.



Conseguir una vacuna universal contra la gripe es uno de los mayores objetivos de salud global, ya que es difícil anticipar cada año qué cepa de gripe causará la próxima pandemia.



Solo en España, en 2020, este virus, que es especialmente grave en los mayores de 64 años y en grupos de riesgo, causó más de 600.000 casos, 1.800 ingresos en UCI y 3.900 muertes, según el Instituto de Salud Carlos III.



A diferencia de otros prototipos que contienen un conjunto reducido de antígenos compartidos entre subtipos del virus, esta vacuna incluye antígenos específicos de cada subtipo.



Inspirada en el éxito de las vacunas de ARN contra el SARS-CoV-2, el equipo liderado por Claudia Arévalo, de la Universidad de Pennsylvania, preparó 20 ARNm diferentes encapsulados en nanopartículas, la misma tecnología utilizada por Moderna para desarrollar sus vacunas contra el coronavirus.



Cada uno de los ARNs codificaba un antígeno de hemaglutinina diferente, una proteína de la gripe altamente inmunógena que ayuda al virus a entrar en las células, apunta el estudio.



Los niveles de anticuerpos se mantuvieron casi estables cuatro meses después de la vacunación en los ratones.



Las vacunas proteicas multivalentes producidas con métodos más tradicionales provocaron menos anticuerpos y fueron menos protectoras en comparación con la vacuna multivalente de ARNm en los animales, según el estudio.



Para Adolfo García-Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York y autor de varias patentes de vacunas de la gripe en desarrollo clínico, el estudio es "muy interesante", según declaraciones recogidas por el Science Media Centre (SMC).



El estudio "demuestra la capacidad de poder desarrollar vacunas multivalentes de mRNA que sean capaces de inmunizar a la vez contra 20 o quizá más antígenos distintos. En este caso son antígenos de virus de la gripe que engloban todos los posibles subtipos y variantes del virus de la gripe, incluidos los que tiene un potencial pandémico".



Las vacunas actuales de la gripe no protegen contra los virus con potencial pandémico, pero esta vacuna, "si funciona bien en personas, lograría esto".



En cualquier caso, pese a ser un estudio preclínico muy prometedor y que sugiere capacidad de protección contra todos los subtipos de virus de la gripe, "no podemos estar seguros de ello hasta que se hagan ensayos clínicos en voluntarios", concluye el investigador español.



Además, en una "Perspectiva" relacionada publicada en Science, Alyson Kelvin y Darryl Falzarano, de la Universidad de Saskatchewan (Canadá), advierten de que "siguen existiendo interrogantes sobre la regulación y la vía de aprobación de una vacuna de este tipo que se dirige a virus de potencial pandémico pero que no están actualmente en circulación humana".