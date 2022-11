'El Chicle' niega la agresión sexual a su cuñada

José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', condenado a prisión permanente revisable por el crimen de Diana Quer, ha negado haber agredido sexualmente a su cuñada cuando esta tenía 17 años, según sostienen Fiscalía y acusación particular que piden para él 15 años de prisión.

"No", ha respondido a ser preguntado por Fiscalía si había tenido alguna relación sexual con ella en el juicio que se celebra hasta este jueves en la Audiencia Provincial de A Coruña después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Noia decretase su procesamiento en relación a unos hechos que se remontan al 17 de enero de 2005.

Antes de comenzar a declarar, ha pedido que le quitasen las esposas. "No soy agresivo", ha manifestado. También pidió que se le juzgase como José Enrique Abuín y no por su alias. En cuanto al caso, ha dicho: "Declararé lo que recuerde".

De ese día, ha rechazado haber visto esa mañana a su cuñada, ha manifestado que no tenía dinero y que fue a la entidad bancaria para pedir "un anticipo", pero que no estaba el director. "No tenía ni para comer ni para pagar la gasolina", aunque antes hizo parada en el cementerio.

A preguntas de su defensa, ha asegurado que el coche lo limpió el fin de semana, descartando que tratase de eliminar alguna prueba. También rechazó que llevase algún tipo de arma en el vehículo, por el uso de un cuchillo que, según la acusación, usó para amenazar a su cuñada.

Sobre su relación con su cuñada, ha dicho que era "tensa" después de que su mujer le preguntase a él si "se había propasado con ella", en relación a unos tocamientos anteriores a los hechos que se juzgan y que Abuín ha negado.

Presuntamente, 'El Chicle' convenció a su cuñada para llevarla en coche al instituto, aunque luego se desvió del trayecto hasta detener el turismo en un parque del término municipal de Lousame (A Coruña). Una vez allí, le cogió su teléfono móvil, cerró el coche, la intimidó con un cuchillo y la obligó a mantener relaciones sexuales.

Tras la presunta agresión sexual, según el auto de procesamiento y el escrito de calificación Fiscalía, la dejó en las inmediaciones del instituto, "no sin antes advertirle de que, si lo denunciaba, mataría a su hermana, a su hija y luego iría a por ella y a por sus padres".

Además, le dijo que la había violado por "chivata", haciendo referencia a que la menor le había contado a su hermana que unos meses antes, en julio de 2004, su marido le había tocado el pecho por encima de la ropa.

Para esta jornada, además del acusado y su cuñada, está previsto que declaren trece testigos y peritos del Imelga. Para el miércoles, serán 12 testigos y para el jueves, otros tres, además de un perito y la presentación de informes y lectura de conclusiones. Al juicio, ha asistido el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer.