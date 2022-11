Los mejores Especialistas de Andalucia en la Tecnica de Dientes Fijos en 24 horas

Los denominados Implantes dentales de carga inmediata, también conocidos como implantes All On Four, son una solución de lo más efectiva cuando lo que se precisa es sustituir dentaduras completas.

Conozcamos en qué consiste esta técnica y al equipo profesional del GRUPO DENTAL CLINICS, la primera opción para quien desee colocarse este tipo de prótesis en Andalucía.

Implantes de carga inmediata: la novedosa técnica para colocarse dientes fijos en menos de 24 horas

La gran novedad es que para colocar todos los Dientes Fijos de una arcada completa solo se precisan cuatro implantes. La función de estos implantes es servir de soporte a una prótesis fija.

Tras los implantes, al paciente se le coloca una prótesis fija provisional, que le permitirá masticar y sonreír hasta que se produzca la osteointegración de los implantes (unos 4 meses después).

Es entonces cuando se colocará la prótesis fija definitiva. Este tipo de dientes fijos son 100 % funcionales y su estética es indistinguible de la de los dientes naturales. A todos los efectos, es como si el paciente hubiese recuperado su propia dentadura.

Todo el procedimiento se hace en el mismo día, se efectúa con anestesia local y el paciente sale de la clínica luciendo sus nuevos dientes. Los pacientes muy reactivos o excesivamente nerviosos pueden optar, adicionalmente, por la sedación consciente.

GRUPO DENTAL CLINICS: tecnología punta y materiales de máxima calidad

Los equipos odontológicos All On Four de GRUPO DENTAL CLINICS son de última generación, lo que implica que la integración y el ajuste de los dientes fijos son perfectos.

Además, todos los implantes y prótesis son modelados con materiales homologados de primera calidad, a fin de garantizar los mejores resultados estéticos y funcionales.

Un equipo profesional de primera línea

Pero ¿de qué sirve la tecnología si esta no es manejada por odontólogos bien formados y muy experimentados? En este sentido, la dirección médica del GRUPO DENTAL CLINICS la ostentan el Dr. Ariel Bilbao y la Dra. Hanane Maalaoui, apoyados por un equipo de médicos odontólogos, todos ellos especializados en implantes de carga inmediata:

Dr. Mattia Panizzolo

Dr. Octavio Cristancho

Dr. Jairo Orozco

Dr. Juan Carlos Goncalves

Dr. Jaime Moreno

Dr. Jaime Salas

Dr. Enrique Paraco

Dr. Miguel E. Pérez

Se trata de un equipo pionero en la aplicación de la técnica All On Four en Andalucía, y a su altísima especialización se une su amplia experiencia en este tipo de solución dental.

GRUPO DENTAL CLINICS: los precios más asequibles del mercado

En el plano social, el GRUPO DENTAL CLINICS puede presumir de haber democratizado esta novedosa técnica implantológica. Y es que, antes de que este grupo de clínicas dentales abriera sus puertas, los estratosféricos precios de los implantes All On Four solo estaban al alcance de las economías más privilegiadas.

Esto ha cambiado definitivamente gracias a GRUPO DENTAL CLINICS: cualquier persona puede sustituir todos los dientes de una arcada completa por un precio muy asequible.

GRUPO DENTAL CLINICS: luce tu mejor sonrisa en tan solo 24 horas

¿Te convence el planteamiento de GRUPO DENTAL CLINICS? En ese caso, visita su página web y solicita una primera consulta en cualquiera de sus 14 clínicas dentales, ubicadas en:

Alhaurín El Grande

Benalmádena

Fuengirola

Granada

Jaén

Málaga

Mijas Costa

Nerja

Puerto de la Torre

Ronda

Roquetas de Mar

San Pedro de Alcántara

Torremolinos

Vélez-Málaga

Y si estás esperando al nuevo año para recuperar tu sonrisa, en breve dispondrás de otras 3 clínicas, de idénticas características en: Jerez, Motril y El Puerto de Santa María

Como ves, GRUPO DENTAL CLINICS te lo pone muy fácil para que en solo 24 horas puedas presumir de nueva sonrisa. Tan fácil que, además, la primera consulta es totalmente gratuita.