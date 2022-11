Denuncian que incineraron a su madre antes de tiempo sin poder despedirla

Una familia ha denunciado que un tanatorio de Vitoria incineró a su madre antes de tiempo y por lo tanto no pudieron despedirse de ella, por lo que emprenderán acciones legales contra este centro.



Todo ocurrió tras el fallecimiento el pasado miércoles día 9 de esta mujer, natural y residente en el pequeño concejo alavés de Egino, perteneciente al municipio de Asparrena, donde viven actualmente menos de 50 vecinos, que han asegurado a EFE que están conmocionados con lo ocurrido.



Óscar, uno de los dos hijos de la fallecida, contó a la cadena SER que el jueves día 10, un día después de la muerte de su madre, les llamaron por la noche del tanatorio Albia de Vitoria para decirles "que había habido un fallo y que en ese momento estaban incinerando" a su madre. "Nos quedamos en shock", ha explicado el hijo.



Y es que la cremación estaba prevista para el día siguiente, el viernes 11 a las 12.30 horas. Según relató este hijo, a la vista del "error" el tanatorio les ofreció "un servicio gratuito de despedida" pero eso no era lo que quería la familia, por lo que decidió desplazarse esa misma noche a Vitoria para hablar con los responsables del grupo funerario Albia en la capital alavesa.



Asegura que en ese centro "mostraron empatía cero" con él y que lo único que les importó era que firmara y aceptara la despedida, "como el que se equivoca al venderte manzanas por peras".



Todo ello le provocó un ataque de ansiedad y al salir del tanatorio tuvo que pasar la noche en Urgencias del hospital.



"No dejo de darle vueltas, intento buscar una explicación. Lo que más lamento ahora es no poder despedirme de mi madre", dijo Óscar. La familia emprenderá por tanto acciones legales contra el tanatorio.



Vecinos de Egino han confirmado a EFE la conmoción vivida por esta familia por lo ocurrido, que ha causado también estupor en este pequeño pueblo.



Pese a reiterados intentos de hablar con el grupo Albia al que pertenece el tanatorio, por el momento no ha ofrecido una explicación sobre este incidente.

