Oksana, la ucraniana que llegó a notario en España en plena guerra de su país

Oksana Zharbova es una de las 90 personas que han aprobado las últimas oposiciones a notario en España. Es ucraniana afincada en Cataluña y para ejercer esa función pública ha dedicado entre nueve y once horas diarias al estudio, lo que no le ha resultado fácil porque no podía abstraerse de la guerra que sufría y sufre su país.



En concreto, Oksana Zharbova ha quedado en el puesto 76 de esa última promoción, con una puntuación de 29,25. Ha tenido que superar los cuatro ejercicios de la oposición: los dos primeros, orales, y los dos segundos, escritos. Tanto los dos primeros como la lectura del tercero y de la primera parte del cuarto fueron públicos.



Zharbova ha hablado con EFE de cómo ha podido superar la oposición, no sin dificultad: "El hecho de que mi familia se encontrase, y se encuentre, en una zona bélica, hizo que mi mente se dispersase en muchos momentos", asegura.



Insiste en que no ha sido "nada fácil". Ha dedicado entre nueve y once horas al día a estudiar y nunca pensó en dejarlo porque su familia jamás se lo hubiese permitido.



"Lo mejor que podía hacer, por todos, era mantenerme fuerte y seguir persiguiendo mi sueño a pesar de la situación, a pesar de todo", apostilla.



También su familia en Ucrania "ha vivido este reto como una especie de motivación para ellos. Querían verme llegar a la meta y ¡lo hemos conseguido!", continúa la ya notaria haciendo uso del plural para dejar claro que el éxito es también de sus allegados, con los que podía hablar por teléfono en sus momentos de descanso del estudio.



Estas conversaciones le ayudaban a mantenerse "centrada" y le aportaban "una cierta tranquilidad", lo que le permitió continuar con su día a día y con la oposición.



Y no llegó a renunciar porque quería demostrarse a sí misma y a su familia de lo que es capaz. "A pesar de que no podía controlar lo que estaba (y continúa) pasando en mi país de origen, sí podía controlar mis propias decisiones", recalca.



Oksana ha recibido apoyo y muestras de cariño de sus compañeros, también opositores, y de sus preparadores, "que han sufrido tanto como yo -reconoce-, aunque me transmitieron tranquilidad y me animaron mucho".



EN ESPAÑA DESDE 2002



La pasión por el notariado comenzó cuando en segundo de bachillerato hizo prácticas en una Notaría. Fue en ese momento cuando decidió estudiar Derecho. En la carrera descubrió que una de sus asignaturas favoritas era Derecho Civil y se reafirmó en que quería opositar a notario.



Oksana Zharbova llegó a España en 2002 y cursó el grado de Derecho en la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona. Eso le permitió aprender perfectamente tanto catalán como castellano, aunque "en el día a día utilizaba más el catalán", aclara. En castellano ha tenido que defender sus ejercicios.



Primero se presentó a las oposiciones del Registro de Propiedad y después decidió concurrir a las de notario. Aprobó a la primera. "Es una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida" reconoce.



Poco a poco se sintió aliviada y empezó a asumir que "todo el esfuerzo realizado durante la oposición había dado sus frutos", concluye.

RECIBA A DIARIO SU PERIÓDICO GRATIS Seleccione el periódico que quiere recibir... Alcalá la Real Información Andalucía Información Puente Genil Información Ronda Semanal San Fernando Información Sanlúcar Información Viva Almería Viva Almuñécar Viva Antequera Viva Arcos Viva Barbate Viva Benalmádena Viva Cádiz Viva Campo de Gibraltar Viva Chiclana Viva Conil Viva Córdoba Viva El Puerto Viva Estepona Viva Galicia Viva Granada Viva Huelva Viva Jaén Viva Jerez Viva Málaga Viva Marbella Viva Punta Viva Rota Viva Sevilla Viva Torremolinos Viva Valencia Viva Vejer Viva Vélez-Málaga Acepto los términos de uso y la política de privacidad Inscribirme Gracias por inscribirse en el boletín de noticias.

En las próximas horas recibirá el primer boletín en su email. Ha habido algún problema con la inscripción.

por favor, vuelva a intentarlo en un momento El email que ha introducido no es válido.

Por favor, vuelva a intentarlo