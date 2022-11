Las últimas lluvias no revierten la sequía meteorológica actual

Las últimas lluvias no revierten la situación de sequía meteorológica actual en España, ha alertado Rubén del Campo, portavoz de Aemet, quien hace hincapié en "la necesidad de más episodios de lluvias" las próximas semanas para paliar la situación.



Las precipitaciones no alcanzan las 2/3 partes de lo normal para esta época del año, -según datos de Aemet- que también señalan que el actual año hidrológico -desde el pasado 1 de octubre hasta mediados de este mes- arroja un total de 69 litros por metro cuadrado, es decir, 40 litros por metros cuadrado por debajo de lo normal en dicho periodo (109 litros).



En general, las cantidades acumuladas se encuentran por debajo de sus valores normales en gran parte de la península salvo en Galicia, en Castilla y León, en la mitad norte de Extremadura (donde en zonas puntuales alcanzan el doble del valor normal), en puntos más aislados del Pirineo y en el Cabo de Palos.



En lo que respecta a ambos archipiélagos, en su mayor parte no alcanzan los valores normales con las excepciones de la mitad este de la isla de Fuerteventura, del sur de Lanzarote y de la mitad oriental de las islas Baleares.



De cara al trimestre invernal, y aunque no se observa "una tendencia clara de más precipitaciones", las predicciones apuntan a que estas podrían ser más abundantes de lo normal en el área mediterránea e inferiores en el tercio norte, ha resaltado el portavoz, quien también avanza que las temperaturas se prevén más cálidas de lo normal.

