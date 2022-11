Top 12: aplicaciones móviles de viajes

Viajar es una experiencia increíble, ya sea que estés recorriendo el mundo o visitando tu ciudad natal. Sin embargo, preparar un viaje puede ser agotador y frustrante si no tienes las herramientas adecuadas. Por suerte, hay muchas aplicaciones móviles de viajes que pueden ayudarte en todo el proceso. En este artículo, te presentamos nuestra lista de las 12 mejores aplicaciones para viajeros. Esperamos que estas te sean de utilidad ¡la próxima vez que emprendas un viaje!

Booking.com

Miles de usuarios han llegado a apreciar las características de la aplicación móvil de Booking, que no sólo ofrece una enorme gama de hoteles y apartamentos en todo el mundo, sino que también comparte fotos, opiniones y experiencias de viaje. El recurso cuenta con más de 135 millones de opiniones auténticas de huéspedes.

Disponible en Android e iOS.

Airbnb

Airbnb es una de las aplicaciones de viaje más populares en todo el mundo, y no es de extrañar. La aplicación pone a tu disposición millones de alojamientos en más de 190 países, desde habitaciones privados y casas enteras hasta barcos y tiendas de campaña. Todos los alojamientos se pueden reservar a través de la aplicación, lo que la hace ideal para aquellos que buscan una experiencia más auténtica y local en sus viajes.

Disponible en Android e iOS.

Couchsurfing

Con Couchsurfing, puedes alojarte gratis en la casa de otra persona en cualquier lugar del mundo. La aplicación es ideal para aquellos que buscan una experiencia más inmersiva y local en sus viajes. También puedes usar la aplicación para conocer gente nueva y hacer amigos en todo el mundo, ya que Couchsurfing ofrece una gran comunidad de viajeros.

Disponible en Android e iOS.

TripIt

La aplicación TripIt te permite organizar y planificar todos los aspectos de tu viaje en un solo lugar. Con la aplicación, puedes crear un itinerario completo para tu viaje, incluyendo vuelos, hoteles, excursiones y eventos. TripIt también te permite compartir tu itinerario con otros, lo que la hace ideal para aquellos viajes en grupo.

Disponible en Android e iOS.

MAPAS.ME

MAPS.ME es una aplicación de mapas offline gratuita, lo que la hace ideal para aquellos viajes en lugares donde no hay buena cobertura de datos o wifi. La aplicación tiene mapas de todo el mundo, por lo que no tendrás que preocuparte de estar perdido en ningún sitio. También puedes usar la aplicación para encontrar restaurantes, tiendas y lugares de interés cercanos.

Disponible en Android e iOS.

Flush Toilet Finder

Aparte de que hay muchas aplicaciones que te dirán como rastrear un iphone en caso de que lo pierdas. Nadie hubiera pensado que había una aplicación para encontrar un baño público. Visitar un baño público es algo que nadie suele planear cuando viaja. Pero, ¿qué hacer si necesitas ir a un baño público y no tienes a nadie a quien preguntar? Para eso está el buscador de inodoros. Su base de datos se actualiza constantemente con información sobre más de 100.000 aseos públicos de todo el mundo. Una vez que has encontrado uno, la aplicación traza una ruta en Google Maps y te dice cuánto cuesta usar el baño, si no es gratuito.

Disponible en Android e iOS.

izi.TRAVEL

izi.TRAVEL es una aplicación gratuita que ofrece audioguías de museos y lugares de interés en todo el mundo. La aplicación tiene más de 500 audioguías disponibles en 50 idiomas, por lo que es ideal para aquellos que quieren aprender más sobre su destino mientras lo visitan. Todas las audioguías se pueden descargar para escucharlas offline, por lo que no tendrás que preocuparte de los datos o la wifi.

Disponible en Android e iOS.

WiFi Map

Si te gusta estar conectado mientras viajas, entonces WiFi Map es la aplicación perfecta para ti. La aplicación te permite encontrar puntos de acceso wifi gratuitos en todo el mundo, lo que te ayudará a ahorrar datos móviles. También puedes usar la aplicación para compartir tu propio punto de acceso wifi con otros usuarios.

Disponible en Android e iOS.

XE Converter

XE Converter es una aplicación gratuita que te permite convertir monedas de todo el mundo. La aplicación es ideal para aquellos viajeros que necesitan estar al tanto de los tipos de cambio, ya que ofrece tasas de cambio en tiempo real. También puedes usar la aplicación para calcular precios en diferentes monedas, lo que te ayudará a ahorrar dinero en tus compras.

Disponible en Android e iOS.

Google Translate

La aplicación Google Translate te permite traducir texto, imágenes y voz de más de 100 idiomas. La aplicación es ideal para aquellos que viajan a lugares donde no hablan el idioma, ya que te permite comunicarte con facilidad. También puedes usar la aplicación para aprender nuevos idiomas, ya que ofrece traducciones precisas y de calidad.

Disponible en Android e iOS.

Google Mapas

La aplicación Google Maps es una de las mejores aplicaciones de mapas disponibles. La aplicación te permite encontrar rutas, obtener instrucciones paso a paso y compartir tu ubicación con otros. También puedes usar la aplicación para encontrar restaurantes, tiendas y lugares de interés cercanos.

Disponible en Android e iOS.

Uber

Uber es una aplicación que te permite solicitar un conductor privado a un precio fijo. La aplicación es ideal para aquellos que no quieren lidiar con el transporte público o los taxis, ya que ofrece un servicio de calidad y seguro. También puedes usar la aplicación para pagar el conductor, por lo que no tendrás que preocuparte de llevar efectivo.

Disponible en Android e iOS.

Conclusión

Estas son solo algunas de las mejores aplicaciones móviles de viajes compatibles con iOS y Android. Cada aplicación ofrece funciones realmente útiles y excepcionales que pueden hacer que su viaje sea más fácil y agradable. Así que si tiene previsto viajar pronto, descargue las aplicaciones para estar totalmente preparado. ¡Que tengas un buen viaje!