Pies hinchados ¿Deberíamos preocuparnos?

Quién más y quién menos ha sufrido alguna vez de una molesta hinchazón en los pies o en las piernas. Ya sea debido a un sobresfuerzo como una caminata demasiado larga, el calor, calzado inadecuado o incluso unos calcetines demasiado prietos, prácticamente todo el mundo se ha enfrentado alguna vez a esta molesta situación, que nos hace sentir torpes, pesados e hinchados. Esto es hasta cierto punto normal y no debería preocuparnos, sin embargo, en el caso de los pies hinchados en personas mayores, especialmente si se dan con frecuencia en lugar de ser algo esporádico es algo a lo que deberíamos prestar atención.

Como decíamos, hay muchos factores que puedan hacer que se hinchen los pies: estar de pie mucho tiempo, el calor excesivo, el exceso de sal, corrrer, camios hormonales, como en el embarazo etc. Pero en el caso de las personas mayores, estos problemas suelen ir más ligados a problemas en el sistema circulatorio o a una acumulación de líquidos, lo cual conocemos como "edema". Por norma general, los edemas no son graves, pero hay que tener en cuenta que no solo son producidas por la retención de líquidos, sino qu epuede haber otros factores más preocupantes como puede ser una infección o incluso una trombosis.

Por su puesto, cualquier persona, sea anciana o no, que sienta como sus tobillos o sus piernas comienzan a hincharse debería acudir al médico, ya que es el único que puede descartar los motivos de esta hinchazon en piernas o pies, y el que tiene que valorar los posibles tratamientos. Eso no quita que podamos y tengamos que tomar medidas y precauciones para prevenir y paliar estos problemas circulatorios. Olvidate de las medidas "mágicas" o complementos que veas anunciados y olvidate especialmente de curanderos que, sin prueba alguna te diganostiquen y traten con carísimos remedios.

¿Qué puedo hacer?

Aparte de, como hemos dicho y volvemos a señalar, la primera opción debe ser siempre acudir al médico, ante unos pies o piernas hinchadas hay cosas que podemos hacer para tratar de paliar esta molesta condición. Lo primero de todo, es prevenir antes de que aparezca, lo que se traduce en intentar llevar un estilo de vida más saludable. Debemos evitar el exceso de sal en las comidas y tener una alimentación sana evitando embutidos y procesados, ya que contienen muchas sales de todo tipo. Además, debemos asegurarnos de beber suficiente agua (slgunos expertos recomiendan dos litros al día, pero esa es una afirmación muy general y acientífica, ya que cada persona necesitará más o menos dependiendo de sus circunstancias) y, por supuesto, incluír muchas verduras y vegetales en nuestra dieta. Todo esto ayudará a prevenir las retenciones de líquidos y, además, a mejorar la salud a nivel general (como regular los niveles de los trigicéidos, el colesterol, el azúcar en sangre...) Procurar estar en movimiento y hacer ejercicio moderado también es un factor que ayuda a prevenir estos problemas. Esto no significa que haya que ir al gimnasio a diario o apuntarse a actividades físicas. No es necesario. Basta con no caer en el sedentarismo, salir a caminar y estar todo lo activo que la edad y las circunstancias personales permitan.

Por otra parte, una vez nos encontramos con el problema de la hinchazón, hay que ir algo más allá de la prevención, aunque nunca hay que abandonarla. Sumergir los pies en agua fría, pasarse la ducha con agua fresca por las piernas, ponerlas en alto o dormir con una almohada bajo los pies es una de las muchas pequeñas cosas que se pueden hacer para aliviar la hinchazón. Por supuesto, también hay que ejercitar la zona inflamada, incluso estando en reposo, como hacer ejercicio de rotaciones de tobillos o hacer pequeñas sesiones levantando las piernas.

No está de más tampoco incluir alimentos diuréticos en el día a día: beber tés o infusiones es una opción, pero también lo son el comer frutas repletas de líquidos como el melón o la sandía, las frutas del bosque o la piña y añadir más verduras a los platos. Los espárragos, canónigos o la zanahoria y el pepino son ejemplos de verduras que se pueden comer en una deliciosa ensalada o por si solos y que ayudarán a eliminar ese exceso de líquido que tenemos

En todo caso, ante la duda y ante cualquier problema físico que se nos presente o que se presente en un ser querido, siempre debemos optar por la vía médica. Incluso si se trata de algo tan, aparentemente inocente, como una simple hinchazón de piernas. Además de darnos la solución más rápida y mejor para el caso concreto, podemos descartar que se trate de algo más grave y hacer que podamos curarlo a tiempo y mejorar la calidad de vida. Y eso, sin lugar a dudas, es lo más importante.