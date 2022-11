La Policía nacional alerta de riegos de realizar pagos a través de wifis públicas

La Policía Nacional y la Fundación Legálitas han lanzado una campaña para fomentar la seguridad en el comercio "online" en la que para evitar ser víctima de fraudes y estafas ofrecen recomendaciones como no realizar pagos a través de wifis públicas, no acceder a "links" sospechosos y desconfiar de ofertas desproporcionadas.



La campaña, con el lema "Si no es seguro no es comercio" y que consta de cinco vídeos, pide prudencia a los ciudadanos para que ante cualquier duda cancelen la operación de comercio "online" que estén realizando y que en caso de ser víctimas o testigos de un delito acudan a la Policía Nacional.



Esta iniciativa ha sido presentada este viernes por el consejero delegado de Legálitas, Luis del Pozo, y el director general de la Policía, Francisco Pardo, que ha advertido de que "actualmente es más fácil cometer un fraude o una estafa en la red que en la realidad" por lo que "la seguridad en el entorno virtual es uno de los grandes retos de todos los cuerpos policiales del mundo".



Francisco Pardo ha recordado que la ciberdelincuencia es la tipología delictiva que más crece en todo el mundo y pronto será la más lucrativa, por delante incluso del tráfico de drogas.



Durante la presentación, celebrada en el complejo policial de Canillas en Madrid, han sido proyectados los cinco vídeos que se han realizado para esta campaña en los que se representan situaciones potencialmente delictivas a los que los ciudadanos se enfrentan en su actividad "online" diaria.



El primero de los vídeos trata sobre el "phising", una modalidad delictiva con la que los ciberdelincuentes tratan de obtener información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta.



Hace referencia a los correos electrónicos que suplantan la identidad de entidades bancarias y otros organismos, incluso de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y que los defraudadores diseñan para hacerse con datos personales o, directamente, recibir un primer ingreso de dinero.



En el vídeo se alerta: "Nunca accedas a links sospechosos ni aportes datos personales si la web no es fiable".



El segundo vídeo refleja los posibles anuncios de alquiler fraudulentos que se pueden encontrar en la red con el siguiente mensaje: "Sé prudente ante ofertas desproporcionadas y propietarios con prisas por alquilar la vivienda".



El tercer vídeo de la campaña expone los riesgos de realizar compras a través de redes de internet de wifi públicas con este aviso: "No realices pagos ni facilites datos personales con wifis públicas o en webs no seguras".



El cuarto vídeo aborda la nueva modalidad de pago mediante la plataforma Bizum y aclara que "no es lo mismo una recepción de dinero que una solicitud de recepción de dinero" y añade: "Si dudas cancélalo".



El quinto vídeo de la campaña resume los riesgos vistos en los anteriores a modo de conclusión.



Francisco Pardo ha explicado que el objetivo de la campaña es la puesta en marcha de distintos "hábitos seguros" y una "concienciación que pretende despertar el espíritu crítico del ciudadano a la hora de tomar decisiones sobre tales situaciones".



Ha añadido que esta campaña se enmarca dentro del Plan de Comercio Seguro lanzado por la Policía Nacional en 2003, desde cuando los delegados de Participación Ciudadana de este Cuerpo han celebrado alrededor de 543.000 encuentros con los colectivos sociales.



Y ha concretado que más de 103.000 de esos contactos se corresponden con reuniones de seguridad mantenidas con el sector del comercio.