2 métodos para imprimir en PDF: Apréndelos en tan solo 3 minutos

Con esta guía aprenderás rápidamente dos métodos para imprimir en PDF y conocerás una de las herramientas de edición más útiles para manejar este tipo de archivos

El PDF es uno de los formatos más populares, especialmente en el entorno legal y laboral, por múltiples motivos. Para empezar, mantienen su aspecto original, sea cual sea el programa o sistema operativo en el que se visualice; lo cuál es una ventaja frente a otro tipo de documentos, como los docx, odt, xlsx, etc. que si presentan este problema. Además, es un formato muy ligero y muy seguro, lo que lo hace ideal para elaborar cualquier tipo de documento que deba tener cierto valor legal.

Esta amplia aplicación del PDF en los entornos laborales, implica que es muy importante ser competente a la hora de manejarlos. Por ejemplo, en muchos trabajos es prácticamente indispensable saber utilizar un editor de PDF o ser capaz de imprimir este tipo de documentos.

Puede que en este punto estés pensando que eso último es muy sencillo, y de hecho, lo es. Sin embargo, ¿sabes ya cómo proceder cuando la impresión debe cumplir con ciertos requisitos especiales? Si no es así no debes preocuparte, en las siguientes líneas explicaremos dos sencillos métodos para imprimir PDF. Te llevará tan solo tres minutos de tu tiempo dominar todo lo que necesitas saber sobre esta tarea.

Primero método: Imprimir con el navegador Microsoft Edge

Microsoft Edge es el navegador oficial de Microsoft. Como todo navegador, su uso principal es el de navegar por Internet; sin embargo, también puede utilizarse para imprimir archivos en formato PDF.

Pasos para imprimir PDF con Microsoft Edge

Paso 1: Abrir el documento con el navegador

Si el documento está alojado en una página web, tan solo hay que acceder a ella poniendo la url en la barra de direcciones del navegador.

Si el documento está dentro del ordenador, se debe hacer clic derecho sobre este, mover el ratón hacia la opción “Abrir con” y seleccionar Microsoft Edge.

Paso 2: Abrir el cuadro de opciones de impresión

En la parte superior se debe pulsar el icono de impresora, aquel que al pasar el ratón por encima pone “Imprimir”. También es posible hacerlo pulsando “Ctrl+P”, si se está trabajando en Windows. Si se está usando macOs, la combinación de teclas es “Comando+P”.

Paso 3: Imprimir

Una vez se hayan seleccionado las opciones de impresión deseadas, solo queda pulsar el botón “Imprimir” para que la impresora proceda a realizar esta acción.

Como vemos, este método es sencillo y rápido. No obstante, usar el navegador no es siempre lo más óptimo, ya que es un programa cuya función principal es la de visualizar webs y documentos, como los PDF. Esto limita mucho lo que podemos hacer con el documento y no permite otras opciones más avanzadas, como extraer datos de PDF o editarlo.

Segundo método: Utilizar el editor Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement es una herramienta que permite editar pdf, seleccionar las características de seguridad del documento, gestionar formularios o convertirlo a otros formatos, entre otras muchas más utilidades. El módulo de impresión integrada en PDFelement te permite imprimir los archivos PDF como quieras.

Pasos para imprimir PDF con Wondershare PDFelement

Paso 1: Abrir el documento y el cuadro de opciones

Este paso es prácticamente igual que los dos primeros del método anterior. Simplemente hay que abrir el documento en el mismo navegador y abrir las opciones de impresión.

Nota: También puedes abrir el archivo PDF que quieres imprimir en PDFelement. Haz clic en el botón “Archivo” ubicado en la barra superior y selecciona “Imprimir” o simplemente el icono de impresora. Verás el menú de opciones.

Paso 2: Selecciona Wondershare PDFelement

En opciones, busca “Impresora”, debajo de ella encontrarás un menú desplegable. En él, selecciona Wondershare PDFelement. Esto abrirá el documento dentro del editor, con el que podrás seleccionar opciones avanzadas de impresión, editar el documento, hacer anotaciones o, incluso, crear nuevas páginas antes de imprimir el PDF. ¡La impresión está todo en tus manos ahora!



Paso 3: Prepara el documento

Ahora es momento de modificar todo lo necesario en el documento, escoger cómo queremos que se imprima y asegurarnos de que todo esté como es debido. También puedes tener una vista previa del documento imprimido, lo que facilitará todo el proceso y ahorrará el tiempo.

Paso 4: Imprime

Una vez hayas modificado todo lo necesario, pulsa el botón “Impresión” y deja que la impresora haga el resto.

Gestionar formularios y firmar un documento

Una de las opciones más interesantes que ofrece Wondershare PDFelement, es la posibilidad de rellenar directamente formularios con texto digital y realizar firmas a mano; siempre y cuando contemos con algún dispositivo, como una tableta gráfica o un lápiz óptico, en el caso de que estemos trabajando con una pantalla táctil.

Gracias a esta herramienta, ya no es necesario imprimir, rellenar y firmar el formulario y volver a escanear el documento.

Sencillo, rápido y con resultado óptimos

Lo que hemos visto, son solo algunos de los usos que podemos darle a este software de edición de PDF.

En un mundo cada vez más digitalizado, el manejo eficiente y seguro de los documentos importantes es indispensable para cualquier administración pública, empresa u organización de cualquier naturaleza. Gracias a Wondershare PDFelement, su gestión y edición es ahora más accesible para todo el mundo.