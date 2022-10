Descubre la tienda online de referencia para decorar tu hogar

Una conclusión que obtuvimos de los últimos años es nunca subestimar el poder de un buen espacio. La diferencia entre un buen día y un día mediocre puede ser tan pequeña como las endorfinas que obtienes de una alfombra extravagante o una capa de pintura vívida. Si estás buscando dónde comprar el último grito en decoración para el hogar, en BricoValera, la tienda online de referencia en decoración y productos de terraza y jardín, encontrarás todo lo que necesitas.

En un mundo que se siente como si estuviera en constante cambio, no hay nada como poder volver a casa a un espacio acogedor que te conecta y te permite relajarte por completo.

Es un privilegio que no está al alcance de todos y, para aquellos que lo tienen, no debe darse por sentado. Ser capaz de crear el espacio de tus sueños, uno que realmente encapsule tu estilo y cómo quieres que se sienta tu hogar, es genial.

Es posible que estés buscando inspiración en tienda de muebles sobre cómo transformar tus interiores a medida que avanzamos hacia otro año, una nueva fase en tu vida, o tal vez desees una pequeña actualización de los interiores para darle a tu hogar el impulso que necesitas. Sigue leyendo para descubrir las tendencias en decoración de hogar para 2023.

Tendencias más esperadas en decoración de hogar para 2023

Puede parecer temprano para comenzar a mirar las tendencias de 2023, pero si hay algo que hemos aprendido a hablar con diseñadores y pronosticadores de tendencias, la mejor manera de mantener tu espacio fresco es planificando con anticipación.

Recientemente nos conectamos con algunos de nuestros expertos en hogar favoritos para hablar sobre lo que viene en 2023 en términos de diseño de interiores, y nos dieron una vista previa de todo, desde acabados hasta accesorios.

Si has abierto alguna aplicación de redes sociales en los últimos dos años, probablemente has pasado por suficientes espejos abstractos y alfombras a cuadros para toda la vida, pero en los últimos meses, las mareas están cambiando. Si bien las tendencias de interiores no circulan a un ritmo tan vertiginoso como la moda que se muestra en las pasarelas, los dos mundos se informan mutuamente de formas inesperadas: por ejemplo, Barbiecore y el resurgimiento de las paredes rosas. Pero la popularidad del rosa es solo una gota en el cubo proverbial de ideas que están ganando terreno entre la comunidad de diseño en este momento. Para echar un vistazo a lo que viene, recurrimos a cuatro figuras bien versadas tanto en diseño de interiores como en moda para que nos cuenten los temas, conceptos y objetos de decoración del hogar preparados para un gran momento en 2023.

Materiales sostenibles (corcho y aluminio)

La apuesta de la industria del interior por volverse más sostenible significa que tanto los diseñadores como los consumidores están buscando formas de decoración contra el desperdicio global, en lugar de aumentarlo.

Desde el ratán y el bambú hasta la caña y el lino, hay muchos materiales que se consideran ecológicos. El corcho y el aluminio serán cada vez más populares en productos de decoración para el hogar en 2023 y más allá.

Los espacios inspirados en la naturaleza llegaron para quedarse

El tema de incorporar la naturaleza en los elementos interiores seguirá prevaleciendo en los acabados y accesorios. Veremos colores inspirados en la naturaleza, como verdes y azules más suaves que calman y son agradables a la vista.

La sostenibilidad seguirá creciendo en importancia, y lo veremos reflejado en nuestros hogares, así como en acabados y muebles. Vemos que muchas personas mudan el exterior hacia adentro. Quieren artículos naturales en su casa: canastas, plantas o mesas de madera natural. Vemos muchas mesas de borde vivo o grandes tocones que se usan como mesa auxiliar. Tener esos elementos exteriores entrando a la casa realmente alimenta nuestra alma.

Espacios cambiantes y dramáticos

Nos encanta el aspecto de una habitación profunda y cambiante en el mismo color. Paredes pintadas o empapeladas de color verde oscuro o púrpura del mismo color que las persianas, los muebles y las telas, tan modernas y geniales.

Sangre joven está de acuerdo. En la línea de temas más dramáticos, también se dice que el gótico está regresando. Estamos viendo más y más decoración y pintura negras que crean un ambiente de mal humor.

La iluminación como estado de ánimo

La iluminación se ha convertido en algo importante para nuestros clientes, desde la iluminación de tareas hasta la iluminación en capas, dependiendo de cómo quieran usar la habitación. Hay un interés creciente en crear diferentes estados de ánimo para diferentes actividades.

En BricoValera, una tienda de iluminación excelente, encontrarás todo lo que necesitas para decorar tu hogar con las últimas tendencias que nos depara este 2023.