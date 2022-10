Tarjeta SD y tarjeta TF ¿En qué se diferencian?

Todo el mundo está familiarizado desde hace tiempo con las tarjetas SD, pero ¿qué sucede con las tarjetas TF? En este artículo te hablaremos de sus diferencias y sobre cuándo es mejor usar una u otra.

La memoria de nuestros dispositivos es cada vez mayor, sin embargo, muchas veces no es suficiente. Determinados archivos, como los vídeos, requieren de mucho espacio que podemos necesitar más adelante para instalar apps y almacenar sus datos.

No obstante, una capacidad de almacenamiento elevada aumenta el coste del dispositivo. Por ello suele ser buena idea sacrificar esta característica e invertir en otras más interesantes, ya que el problema de espacio puede resolverse con dispositivos de almacenamiento portátil, como las tarjetas SD o TF. Estos, además, facilitan mucho la tarea de transferir datos.

¿Pero cuál es la diferencia entre ambos tipos de tarjeta y cuál es la más adecuada para cada caso? A continuación daremos respuesta a esta pregunta y también hablaremos de los mejores softwares de recuperación de datos que existen ahora mismo en el mercado.

Tarjeta SD o tarjeta TF, ¿cuál te conviene más?

Como ya sabemos, ambas sirven para almacenar y transferir datos rápidamente entre distintos dispositivos. Más allá de ello, presentan bastantes diferencias, las cuales analizaremos a continuación.

Tarjeta SD

La tarjeta SD es una tecnología que lleva utilizándose desde el año 1999. Es un dispositivo ligero y pequeño que suele utilizarse en cámaras, laptops u ordenadores de escritorio.

Son más grandes que las tarjetas TF y sus principales respecto a esta son:

Su seguridad: Las tarjetas SD cuentan con un interruptor de bloqueo que protege los datos para que no se borren o editen. No obstante, debes tener en cuenta también que actualmente existen softwares muy eficientes para recuperar datos de tarjeta sd.

Está mucho más estandarizada que la tarjeta TF.

Capacidad máxima: Puedes adquirir tarjetas SD de hasta 512G de capacidad de almacenamiento. La tarjeta TF con mayor capacidad, en cambio, es la de 128G.

Tarjeta TF

Las tarjetas TF, también son conocidas como tarjetas microSD y se lanzaron al mercado a partir del año 2004. Están especialmente indicadas para smartphones, reproductores de música y GPS.

Estas son algunas de sus ventajas:

Su tamaño: estas tarjetas tienen dimensiones menores que las tarjetas SD, además son más flexibles y portable.

Su precio: En relación a la misma velocidad y capacidad, las tarjetas TF suelen ser más baratas.

Conversión: Con un adaptador, las tarjetas TF pueden ser usadas en dispositivos con conexión SD. Algo que no es posible en el caso contrario.

¿Cuándo escoger una u otra?

Nuestra recomendación es que si buscas la máxima capacidad de almacenamiento posible y proteger tus datos a toda costa, te decantes por la tarjeta SD.

Si priorizas la practicidad y una mejor relación calidad precio, entonces la tarjeta TF es la opción más razonable.

Cómo recuperar archivos perdidos de una SD o una TF

Actualmente existen softwares para recuperar datos perdidos, algunos de ellos muy asequibles y con un alto índice de éxito. A continuación compararemos algunos de los más conocidos.

Wondershare RECOVERIT

Wondershare RECOVERIT es un programa de recuperación de datos gratuito, que te ayudará a recuperar los datos de tu dispositivo de almacenamiento de forma rápida, segura y total. Además, también te permite acceder a los datos de tu ordenador averiado mediante la creación de una unidad USB de arranque.

DiskDrill

La versión para MacOS de DiskDrill es realmente buena, sin embargo, su versión para Windows no hace justicia a la primera. Aún así es una muy buena opción también para este sistema operativo. No obstante, su principal desventaja es el precio de su versión Pro, aquella que incluye todas las funciones realmente interesantes; ya que no es un precio razonable para usuarios que vayan a hacer un uso doméstico.

Recuva

Recuva es un software gratuito de recuperación de tarjetas SD y es ideal para los archivos JPG, para los que su tasa de éxito es del 100%.

Lamentablemente, su interfaz dista mucho de ser amigable para usuarios no avanzados y solo es compatible con algunas versiones de Windows, entre las cuales no está el recién lanzado Windows 11.

Recuperación de datos perdidos de tu tarjeta con Wondershare RECOVERIT

En cuanto a facilidad, precio, compatibilidad con sistemas operativos y funciones avanzadas, nos decantamos por RECOVERIT como la opción más óptima.

Usarlo es sencillo, tan solo hay que seguir estos pasos:

Inicia el programa Selecciona la tarjeta dañada y pulsa “iniciar” para escanearla Selecciona los archivos que deseas recuperar y guárdalos en una ubicación segura de tu elección.

Prevenir la pérdida de los datos de tus tarjetas SD y TF

Si tomas las precauciones siguientes, evitarás tener que recurrir a estas útiles herramientas:

Extraelas siempre de forma segura

Protege las tarjetas con un protector o caja de plástico

Sustituyelas cuando veas que empiezan a producir errores

En conclusión, cualquiera de los dos tipos de dispositivos es una buena opción, si se les da un uso adecuado. En el caso de que se produzcan pérdidas de archivos, actúa rápido y recurre a un software de recuperación como Wondershare RECOVERIT.