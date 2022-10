Detenidas dos encargadas de un bar por drogar a los clientes para estafarlos

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos encargadas de un club nocturno de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) acusadas de mezclar fármacos con las consumiciones de los clientes para poder realizar cargos fraudulentos con sus tarjetas de crédito.



Las cuantías estafadas eran pequeñas pero muy seguidas e iban desde los 150 euros a una de las víctimas hasta los casi 3.000 euros de otra, han explicado este viernes la policía catalana en un comunicado.



Por ahora hay cuatro denuncias por estos hechos, pero los Mossos no descartan que haya más víctimas.



En la entrada y registro al club nocturno, los policías localizaron una caja de fármacos con la anotación "Dormir", y en su interior había varios comprimidos de hasta diez medicamentos distintos, la mayoría utilizados para el tratamiento de la ansiedad.



Asimismo, hallaron una libreta en la que estaban anotados los números PIN de las tarjetas de varios clientes.



La investigación arrancó a finales de septiembre, cuando los Mossos tuvieron conocimiento de que se habían presentado cuatro denuncias por estafa que tenían un nexo común: todas las víctimas habían denunciado cargos fraudulentos en sus cuentas bancarias en los días y franjas horarias en las que habían sido clientes en el mismo club nocturno de Sant Andreu de la Barca.



Durante su estancia en este local y después de tomar unas copas, las víctimas habían perdido la noción del tiempo, se habían encontrado mal, no recordaban nada de lo sucedido posteriormente y más tarde se daban cuenta de que se habían hecho cargos no autorizados con sus tarjetas de crédito.



Meses atrás, la Policía Local de San Andreu de la Barca ya había atendido a otro cliente del mismo club que también manifestaba que, a pesar de consumir solo una bebida alcohólica, había tenido dificultades incluso para mantener el equilibrio.



Gracias a las gestiones de investigación, los agentes lograron acreditar que las dos encargadas del local eran las únicas que servían las copas y que cobraban las consumiciones de los clientes y que presuntamente se aprovechaban de esta situación para mezclar varios fármacos con las bebidas alcohólicas "con el objetivo de mermar las capacidades cognitivas de los clientes y poder hacerles cargos fraudulentos con sus tarjetas de crédito", han señalado los Mossos.



Constatado que las investigadas estaban cometiendo un delito contra la salud pública con evidente riesgo para la salud de las víctimas, el 13 de octubre se llevó a cabo un dispositivo policial que permitió realizar la entrada y registro en el club y que concluyó con la detención de las dos encargadas del establecimiento.



Con los hallazgos en el establecimiento, los investigadores detuvieron a las dos mujeres como presuntas autoras de un delito de estafa y un delito contra la salud pública.



También detuvieron a otra trabajadora del club, ya que se encontraba en posesión de diez gramos cocaína y la tenencia de esa cantidad de esta droga es considerada un delito contra la salud pública.



Ambas responsables del local pasaron a disposición judicial y el juez en funciones de guardia decretó su libertad con cargos, mientras que a tercera detenida quedó en libertad tras declarar en sede policial a la espera de que la cite el juez.



La investigación sigue abierta y no se descarta que se hagan nuevas detenciones y que aparezcan más víctimas de la estafa.