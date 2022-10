El efectivo gana popularidad y más del 46% lo prefiere como medio de pago

El efectivo gana preferencia entre la población española, según una encuesta sobre el uso y acceso al dinero en efectivo de GAD3, y más del 46 % de los entrevistados, cinco puntos más que hace un año, lo prefiere como método de pago frente a las tarjetas, Bizum o monederos virtuales.



Además, nueve de cada diez entrevistados -un total de 1.000 de manera telefónica- apoyan el dinero en efectivo frente al crecimiento de los pagos electrónicos y tres de cada cuatro considera que el dinero en efectivo es importante en su día a día.



Durante la presentación este miércoles de la encuesta, el presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha insistido en que ocho de cada diez entrevistados consideran "esencial" el efectivo a la hora de hacer frente a situaciones de emergencias, crisis mundial como la de la pandemia o la guerra de Ucrania.



En 2021, las tarjetas de crédito o débito eran el método de pago más utilizado por el 53 % de los encuestados y el efectivo lo era para el 41,3 %, sin embargo, en 2022 las tarjetas han pasado a ser la opción preferida para el 48,3 % y el efectivo ha subido al 46,3 %.



Por edades, ese último porcentaje se dispara al 67,7 % de la población mayor de 65 años, mientras que en el rango de 45-64 años está en el 45,8 %; en el de quienes están entre 30 y 44 años baja al 34 % y en los de 18 a 29 años se queda en el 29,1 %.



En conclusión, el uso diario de efectivo es mayor entre la población de más de 65 años y también entre residentes del entorno rural, ya que el dinero en metálico es la opción preferida para el 50,6 % de la gente que vive en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Esa cifra cae al 43,7 % en las de más de 50.000.



Respecto a la valoración de los medios de pago digitales, el 47 % de los españoles considera "desigual" el acceso a las formas de pago digital entre las zonas rurales y urbanas, cinco puntos más que un año antes.



Y el 35 % de los entrevistados afirma que los medios de pago digitales "no son seguros", mientras que el 38 % tampoco confía en ellos. Ambas valoraciones negativas han aumentado.



La posible exposición de datos personales continúa siendo una de las principales preocupaciones y siete de cada diez consideran "preocupante" que se pueda conocer el dinero que tienen en sus cuentas bancarias personales.



Para el presidente de Denaria, la plataforma que promueve el acceso del efectivo, Javier Rupérez, los resultados de la encuesta ponen de manifiesto que los ciudadanos valoran "muy favorablemente" la posibilidad de disponer de distintas opciones para efectuar pagos, ya sea con tarjeta o efectivo.



Pero defiende que se acepte el pago del efectivo, un derecho para todos, y propone que se eleve de 1.000 euros a 2.500 euros el tope máximo del pago permitido en dinero en metálico en España.



El bajo riesgo de fraude al usuario es el principal motivo para el 75 % de los encuestados para mantener el dinero en efectivo y no sustituirlo por las nuevas formas de pago digital, seguido de un 73 % que lo ve como la forma de pago que más ayuda a controlar los gastos y no endeudarse.