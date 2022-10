Un conductor deja cuatro policías heridos en una violenta persecución por Pamplona

Un joven de 25 años ha sido detenido por conducción temeraria, atentado y daños intencionados tras una persecución por el casco antiguo y el primer Ensanche de Pamplona en la que han resultado heridos cuatro agentes de la Policía Municipal a los que embistió con un todoterreno.



A las 03:45 horas de este viernes, miembros de la Policía Municipal de Pamplona, que se encontraban en la plaza Consistorial realizando labores de vigilancia, han visto que un vehículo accedía a la plaza desde la Cuesta de Santo Domingo y chocaba contra el vehículo policial estacionado en el lugar.



En ese momento un agente le ha dado el alto pero el conductor no le ha hecho caso y le ha embestido, siendo este capaz de saltar sobre el capó y cayendo unos metros más adelante, informa la policía en un comunicado.



El vehículo todoterreno ha emprendido entonces una huida a gran velocidad por la calle Mercaderes, Estafeta en dirección prohibida (lugares en los que había peatones y han tenido que apartarse para no ser atropellados), Amaya, avenida Baja Navarra, plaza de Merindades, plaza Príncipe de Viana, Conde Oliveto, plaza de la Paz y avenida del Ejército.



En el cruce de esta última con la avenida de Pío XII se han colocado dos vehículos policiales con las luces de emergencia en “V” para que se parase, pero tampoco se ha detenido y ha chocado con las patrullas, mientras los agentes han tenido que apartarse para no ser heridos.



Una vez detenido el vehículo, los policías han tenido que forcejear con el conductor para sacarlo y llevarlo a dependencias municipales. El conductor de 25 años ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas y ha quedado detenido.



En total cuatro policías han tenido que acudir a urgencias del Hospital Universitario de Navarra. Una vez se finalicen las diligencias oportunas, el detenido pasará a disposición judicial.