Ideas de iluminación para eventos y fiestas: como acertar en cada ocasión

Ahora organizamos y preparamos más eventos que nunca, desde una pequeña reunión de amigos hasta una función escolar. Pero no cabe duda de que la iluminación juega un papel fundamental para conseguir el efecto que deseamos. Actualmente, tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de sistemas económicos que producen un gran efecto. Basta con comprobar las tiendas con los distintos catálogos de iluminación para fiestas y eventos que nos ofrece el mercado.

Igualmente, podemos tomar ideas en Pinterest para saber cómo resolver cada situación. Pero es obvio que ya no hay ningún tipo de excusa para no dar la iluminación correcta a cada evento que preparemos.

¿Qué es la iluminación de eventos y por qué importa?

La iluminación de eventos es una forma de actuación escénica que se utiliza para resaltar un área. Se puede utilizar para música en directo, fiestas, eventos, bodas, producciones teatrales o una simple reunión de amigos. Las luces se colocan para proporcionar un efecto visual y destacado, mejorarando el estado de ánimo del evento o crear una atmósfera particular, el límite lo pones tú. Una de las épocas del año dónde vemos un sin fin de luces e iluminación por todos lados en Navidad, donde las guirnaldas led, las luces efecto cascada o las figuras luminosas, entre otras, cobran protagonismo.

Los diseñadores de iluminación utilizan varias técnicas para lograr el efecto deseado. Pueden utilizar diferentes tipos de luces como focos, reflectores y filtros de color. También podrán controlar la intensidad y temperatura de color de estas luces con dimmers, que son reguladores de luz. Pero nosotros podemos hacer grandes cosas sin tener un gran presupuesto ni los conocimientos específicos sobre iluminación. Piensa siempre en lo que quieres conseguir y cómo lo puedes llevar a cabo.

Dejarse llevar por la intuición siempre es interesante, ya que así podremos recrear los efectos que más nos interesan. Por ejemplo, para una fiesta de adultos en la que la temática sea Halloween, podremos optar por colores como el rojo para dotar de dramatismo cualquier escena. De lo que no cabe duda es que cuesta muy poco invertir en hacer un buen diseño de iluminación y adquirir los elementos necesarios para dotar a ese evento del efecto que estamos buscando. Así conseguiremos que nuestros invitados queden realmente sorprendidos, porque la diferencia entre hacer un evento cualquiera y uno que se ha recordado es mínima, pero el impacto es máximo.

Como planificar la iluminación de un evento

Antes de nada, debemos preguntarnos cuál es el efecto que queremos conseguir. No es lo mismo una fiesta al exterior en la que sabemos que se va a hacer de noche, a una reunión de amigos en un salón amplio. Piensa en todo aquello que vamos a transmitir y busca la manera de llevarlo a cabo. Recuerda que no es necesaria una inversión muy elevada para dar ese toque tan especial que siempre has deseado.

Debemos pensar que la luz debe influir en el estado de ánimo, y un evento siempre es algo en lo que se desea estar animado, alegre o con una sensación de paz. Las luces que elijas siempre deben favorecer el encuentro, nunca ser las protagonistas, ya que correríamos el riesgo de cansar. Es decir, que se note que estén y que desempeñan su papel, pero que nos roben protagonismo a lo demás.

Si nos decidimos a iluminar nosotros mismos el evento, lo planificaremos con la antelación suficiente para poder hacer pruebas. No se te ocurra hacer que tus invitados lleguen sin haber probado cuál es el efecto que estamos consiguiendo. Piensa en cómo te gustaría estar y aplica esa máxima para que el evento se desarrolle sin problemas.

Si el evento que vas a desarrollar es para bastantes personas y puedes permitirlo, no es mala idea valorar la contratación de profesionales de la iluminación para que se encarguen de todo. Estas personas sabrán recoger todo lo que deseas transmitir y podrán hacer del evento algo único, y que sea recordado en gran medida por lo a gusto que se estuvo. Si vas a planificar algo para Navidad, tienes mucho material con el que dar salida a tus ideas.

Toma nota de este truco de los profesionales, las luces especiales deben centrarse en aquellos lugares en los que deseamos que se preste atención, siento el resto de iluminación bastante neutral. Así evitaremos que la vista se vaya algo que no nos interese. Si la imaginación no es lo tuyo, tienes gran cantidad de ideas en Internet para poder desarrollar y hacerlas propias. La iluminación es algo muy divertido e interesante de planificar, y nos ayuda a hacer que nuestros invitados se encuentren como ellos desean.

Que no te quepa duda de que la iluminación es la mejor tarjeta de visita para cuando tus invitados lleguen. Por tanto, merece la pena dedicar un pequeño esfuerzo y parte del presupuesto a conseguir aquella que deseamos. La diferencia entre un evento que sea recordado a un evento cualquiera es muy delgada, y tienes en tu mano hacer de ese encuentro algo inolvidable. Tan sencillo como estudiar un poco cómo debe ser la iluminación y hacer que todos recuerden aquello que organizaste.