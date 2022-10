Sigue la tendencia a la baja en las demandas de disolución matrimonial

Las demandas de disolución matrimonial -nulidades, separaciones y divorcios- mantienen la tendencia a la baja de los últimos ejercicios y han sido en el segundo trimestre de 2022 un 8,8 por ciento inferior a un año antes.



Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana encabezan la lista de territorios con una media de demandas por cada 100.000 habitantes superior a la nacional, que se situó en 51,4.



Entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año se han presentado en los órganos judiciales un total de 24.082 demandas de disolución matrimonial, un 8,8 % menos que en el mismo periodo de 2021.



Se han observado disminuciones interanuales en las demandas presentadas para todas las formas de disolución matrimonial.



Así, para los divorcios de mutuo acuerdo (14.306 demandas presentadas) la caída ha sido del 10,2 %; para los divorcios contenciosos (9.118 demandas) ha disminuido el 6,5 %; las separaciones consensuadas (643) se han reducido en un 13,2 %; las contenciosas (301) lo han hecho en un 1,6, y el número de nulidades (15) supone un descenso interanual del 6,3 por ciento.



Por comunidades, poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del trimestre con la población a 1 de enero de 2022 se observa que el mayor número por cada 100.000 habitantes se ha dado en Canarias, con 67,1; Baleares, con 61,9; Comunidad Valenciana, con 61,3; Cantabria, con 53,8; Murcia, con 53,5; Andalucía, con 52,6, y Cataluña, con 52,2.



Las cifras más bajas del trimestre se han registrado en Castilla y León, con 41,2; País Vasco, con 43,7, y Madrid, con 44,7.



Las peticiones de modificación de medidas, matrimoniales y no matrimoniales, también han registrado descensos respecto a un año antes: las consensuadas (3.398) han disminuido un 7,7 % y las no consensuadas (8.500) un 5,6 %.



Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas (5.919) han tenido una disminución interanual del 16,4 por ciento, mientras que las no consensuadas (6.753), han caído el 7 por ciento.