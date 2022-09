Recibe cita para una ecografía en el Hospital de Granollers para dentro de 2 años

Un paciente con dolor permanente en un pie, al que su médico le solicitó una ecografía de partes blandas, ha recibido una citación del Hospital de Granollers (Barcelona) para hacerle la prueba el 29 de octubre de 2024, dentro de más de dos años.



Este usuario de la sanidad pública, Pep Casasnovas, preguntó al hospital si se trataba de un error, pero le explicaron que el Hospital de Granollers sufre una alta demanda de pruebas que, junto con la falta de personal, está generando listas de espera para casos no urgentes que pueden demorarse hasta los dos años.



Casasnovas ha explicado a Efe que sufre un problema en un nervio del pie que le causa dolor permanente cuando camina.



Acudió a su centro de asistencia primaria (CAP) y su doctora pidió una ecografía de partes blandas en el Hospital de Granollers, una prueba que sirve para tener imágenes de tendones, músculos, articulaciones o ligamentos.



La sorpresa del paciente llegó al recibir la citación y leer la fecha programada: 29 de octubre de 2024; pensó que era un error y llamó al hospital, pero le dijeron que era correcto.



"¡Esto es una barbaridad!", ha dicho a Efe Casasnovas, quien no entiende que, con esta lista de espera en Granollers, no le programen la prueba en otro centro sanitario cercano, como el Hospital de Sant Celoni.



Fuentes del Hospital de Granollers consultadas por Efe han indicado que se programan entre 5 y 6 pruebas diarias de este tipo y que, en momentos de alta demanda y falta de profesionales, se prioriza con criterio clínico pruebas como los TAC o las resonancias magnéticas, determinantes para procesos oncológicos.



El hospital admite que, tras la pandemia de la covid y con la reactivación de todos los procesos diagnósticos en la atención primaria, han incrementado "considerablemente" la demanda de pruebas en este centro, y que se está trabajando para disminuir los tiempos de espera.



La ecografía de partes blandas no figura entre las pruebas sobre las que el Servicio Catalán de Salud (CatSalut) hace seguimiento, pero sí controla otras ecografías que se practican en Granollers: la urológica tiene 165 días de espera de media, la ginecológica, 141, y la abdominal, 99.