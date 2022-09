Puertas y ventanas de madera: consejos para elegir el estilo adecuado para su hogar

La elección del estilo correcto de puertas y ventanas de madera para tu hogar puede ser una tarea desalentadora. Hay tantos estilos y opciones diferentes para elegir, que es difícil saber por dónde empezar. Sin embargo, informarse es el primer paso para lograrlo.

A continuación, se hablará sobre algunos consejos para elegir una buena opción para todos tus accesos. Servirá para reducir las opciones entre todas las variedades que hay en el mercado, y a elegir un estilo que complemente el diseño existente del piso.

El tipo para obtener la mejor durabilidad por el precio

Lo primero que debe hacer es decidir qué tipo de madera se desea. Cada tipo es más apropiado según diferentes climas, la resistencia que se busca y hasta los detalles finales del acabado.

Se pueden resumir las diferentes opciones en las siguientes categorías:

Maderas duras. Son el tipo de madera más popular para puertas y ventanas gracias a su durabilidad, y un aspecto robusto que suele gustar porque da una sensación de gran calidad. También es popular en el mobiliario.

Maderas blandas. No son tan caras que las maderas duras, a cambio de sacrificar la durabilidad. Sin duda, no es un problema en un clima poco húmedo.

Maderas artificiales. También conocidas como maderas de ingeniería, están hechas de múltiples capas de madera que se laminan juntas. Son más caras que los otros tipos de, pero también son más duraderas y su peso no es tan elevado.

La dureza de la madera será más o menos apropiada según la función de la puerta a escoger, además de factores como el ambiente. Por ejemplo, las puertas interiores pueden ser perfectamente de una madera blanda porque estará bien protegida.

El estilo: ¿acompaña a la vivienda?

Una vez que hayas decidido el tipo de madera, tienes que elegir un estilo que vaya acorde con la decoración del piso. Hay varias opciones entre las que elegir, entre las cuales podrías encontrar uno que encaje muy bien con el diseño, o inclinarte por uno más genérico.

El estilo tradicional. Aquí, las ventanas y puertas son atemporales y se han mantenido bastante bien en la moda porque han pasado a considerarse como clásicas. No es raro ver ventanas de madera tradicionales, incluso en viviendas con un estilo moderno. Lo normal es que estén hechas de una madera muy dura para contribuir con la idea de atemporalidad.

El estilo contemporáneo. Son modernas y elegantes, con diseños bastante limpios para intentar no destacar en ningún punto. Se ven con frecuencia en decoraciones minimalistas. Suelen estar hechas de maderas más blandas, como el pino más blando o el cedro.

El estilo rústico. Es perfecto para las casas con un estilo campestre o de cabaña, algo que está muy de moda desde hace un par de años. De hecho, las puertas de madera rústicas muchas veces se llevan la atención en algunos diseños. Suelen estar fabricadas con maderas rugosas, como el pino y el abeto.

Lo apropiado es buscar un estilo que no vaya en contra con lo preestablecido en el hogar, sino que lo acompañe. Sin embargo, habrá veces en las que sea suficiente un estilo que no llame tanto la atención, dependiendo de la finalidad de esa puerta o ventana.

El acabado de una puerta: la decisión final

El acabado es la elección final en cuanto a la madera se refiere. Ya tiene mucho que ver con los gustos personales y cómo se integra en la decoración de la vivienda. Algunos de los más comunes son:

Teñido. Tienen un aspecto natural muy bonito que suele llamar la atención, en especial si se trata de una vivienda en el corazón de la ciudad. En este caso, menos es más.

Pintado. Es un acabado clásico y de aspecto limpio, ideal para crear un espacio muy personalizado o muy discreto, según el color. Por ejemplo, las puertas blancas lacadas pasan casi desapercibidas en la mayoría de veces, lo que da una sensación de amplitud.

Encalado. Es muy particular porque le da al piso un aspecto envejecido y desgastado. No es demasiado popular en la actualidad, pero sin duda llama mucho la atención y podría interesarle a algunas personas.

Es lo último para tener una buena idea sobre cómo quieres que sean tus puertas y ventanas

Encuentra una empresa fabricante de puertas y ventanas de madera de buena reputación

Una vez que haya decidido el tipo de puertas y ventanas que quieres, es hora de empezar a buscarlas. El mejor lugar para empezar es una fábrica que las haga a medida, aunque en una tienda de mejoras para el hogar podrías hallar algo interesante. La idea es no limitar las opciones.

Recuerda siempre el estilo general de la vivienda a la hora de encargar o comprar; incluso no estaría de más solicitar consejo en el sitio si todavía no has decidido.

Procura buscar una empresa con una buena reputación, y aún mejor si es recomendada por algún conocido. Además, asegúrate de otros detalles como la garantía, el servicio de instalación, y hasta los tiempos de entrega. En este punto, no es bueno ahorrar dinero si implica sacrificar calidad.