El chat de Terra, el clásico que sigue en pie

A más de 20 años de su fundación, el chat de Terra no solo sigue operativo, sino que continúa atrayendo a nuevos usuarios. Sus míticas salas ordenadas por países, provincias, ciudades o temáticas han sido y siguen siendo el lugar de encuentro virtual favorito de millones de personas, tanto en España como en Latinoamérica.

Sin ir más lejos, en Andalucía, el chat Almería tiene un gran éxito. Esta comunidad tiene también salas para Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Sevilla, Málaga y Jaén. Pero, no es la única, a nivel nacional están presentes todas las comunidades autónomas. Ni siquiera apps tan conocidas como Tinder, han conseguido desplazar a este portal de encuentros.

En los países latinoamericanos su éxito también continúa vigente, prueba de ellos son salas como el chat Jalisco o el chat Argentina, pero también hay para Colombia, Chile, Perú, Venezuela, y en general para América latina. La ventaja de estos chats es que siguen funcionando con moderadores de sala y el mismo espíritu con el que surgieron.

El éxito de los chat virtuales

Cuando surgió Terra Chat en los años 90, su éxito fue toda una sorpresa, no solo para los usuarios, sino también para sus creadores. De hecho, la plataforma se convirtió en todo un fenómeno, tanto, que casi muere de éxito; no obstante, ha sabido mantenerse a pesar de que le hayan surgido fuertes competidores con el desarrollo de los dispositivos móviles.

Lejos de la despersonalización y casi deshumanización de las aplicaciones de citas actuales, en las que se muestran perfiles como si de un escaparte o supermercado se tratase; los chats de Terra continúan apelando a la honestidad y buena fe de sus participantes. Las personas que entran a una sala están dispuestas a saludar a todos los presentes o a hablar en privado.

Solo en las conversaciones privadas, cada quien decide si quiere compartir datos personales relevantes como fotos, números de teléfono, etc. De lo contrario, la conversación permanece totalmente anónima, asegurando así la protección de sus participantes. Esto es una gran ventaja frente a las actuales apps de ligoteo, donde los datos quedan expuestos para todos.

Además, se trata de una plataforma gratuita que se puede utilizar tanto en el ordenador como en el móvil o la Tablet. No hace falta descargarse ninguna app, puesto que el acceso se puede hacer a través de la dirección web del sitio, y hay una gran variedad de salas para elegir. Otra ventaja frente a las apps de citas más famosas.

Cómo acceder de las salas de chat

Al acceder al sitio web, lo primero es elegir la sala en la que interesa entrar. Están organizados por temáticas, por grupos de edad y por zonas geográficas. Una vez elegida la sala, tenemos que escoger un nick (nombre de usuario) con el que identificarse y que será con el que se acceda al chat. Con el nombre de usuario ya elegido y aprobado por la plataforma, ya se puede entrar a hablar con otras personas, eso sí, manteniendo siempre un tono educado y cordial. Las normas de estas salas son muy claras, no se permiten faltas de respeto ni conductas ofensivas, algo que es muy de agradecer hoy en día.

Una vez iniciada una conversación en el chat general, si hay alguien que despierta interés, o se descubre que se tiene afinidad, se puede pasar a una “sala privada”, abriendo un chat privado con esa otra persona. A partir de ese momento, las dos personas involucradas ponen las reglas y su encuentro puede llegar hasta donde decidan. Al tratarse de un chat público, donde cualquier persona puede acceder, las normas del mismo aconsejan a los participantes no compartir datos personales, como números telefónicos o direcciones físicas. Tampoco es conveniente compartir los perfiles de redes sociales, ni enviar fotos personales sensibles para evitar fraudes o estafas.

En todo caso, el administrador del chat está presente para tomar las medidas oportunas en caso de que haya alguna situación desagradable o algún usuario denuncie a otro por conducta inapropiada. Algo que en las apps de citas más comunes no existe. Y que, en este caso, se agradece porque se garantizan unos mínimos de respeto entre los participantes.

No es extraño que las salas de chat de Terra sigan manteniendo su funcionamiento, pues no solo siguen ofreciendo un buen servicio, sino también la garantía de la protección de datos, algo que hoy en día es un tema bastante preocupante. Además, hay muchas salas donde elegir: salas temáticas, regionales, por países, LGTB, de amistad, para ligar, por edades, etc. Con este chat hay muchas posibilidades de contactar con personas de todo el mundo, de ahí su éxito. Si a eso le sumamos el anonimato, la protección de la identidad, la oportunidad de empezar una conversación con alguien sin estar supeditada a una foto, y la presencia de un moderador, sin duda, lo tiene todo para seguir triunfando.