Localizan al expresidente cántabro Martínez Sieso, perdido en Picos de Europa

Un operativo de búsqueda ha localizado en la madrugada de este lunes en Picos de Europa y en buen estado al expresidente de Cantabria José Joaquín Martínez Sieso, tras perderse el domingo mientras hacía una ruta por esta zona.



El Gobierno cántabro activó anoche un operativo de búsqueda en Picos de Europa para localiza al expresidente, de 66 años, después de que no regresara a la hora prevista de la ruta que estaba haciendo, según ha informado en un comunicado.



El dispositivo de emergencia ha encontrado al expresidente en el refugio de Cabaña Verónica.



El Centro de Atención de Emergencias 112 recibió la llamada de aviso a las 22.42 informando de que Martínez Sieso no había regresado de la ruta que tenía planeada.



De hecho, a las 19.00 horas había quedado para que le recogiesen en la Horcadina de Covarrobles, tras avisar que no iba a poder concluir la ruta por falta de tiempo, pero no se presentó.



Pasadas las cinco de la madrugada, Martínez Sieso contactó por mensaje con un familiar, informando de que se encontraba bien y, después, en una conversación con el Centro de Atención de Emergencias 112, confirmó su localización.



Pasadas las 6.00 horas ya ha recibido asistencia del grupo de rescate. El médico del equipo de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Cantabria ha comprobado su buen estado y le han suministrado líquido y comida energética para emprender el camino de vuelta, que ya ha comenzado.



En la búsqueda de expresidente popular ha participado médico, rescatador y coordinador del Equipo de Protección Civil y Emergencias del ejecutivo regional; bomberos del 112 con base en Tama; el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil y agentes de Medio Natural de la Dirección General de Biodiversidad.