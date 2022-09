Tres chicos apuñalan de gravedad a otro, de 15 años, a las puertas de un colegio de Madrid

Tres chicos han apuñalado de gravedad este mediodía a otro, de tan solo 15 años de edad, a las puertas del colegio Vedruna, situado en el madrileño distrito de Carabanchel, ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Todo comenzó a las 13.00 horas de este jueves, con una discusión entre un grupo de chavales a las puertas de este centro educativo concertado, radicado en la calle Espinar número 41. Según testigos, los atacantes no pertenecen al Colegio y estaban esperando a la víctima a la salida de clase.

En un momento dado tres de ellos se enfrentaron al alumno del Vedruna y le apuñalaron con un cuchillo, huyendo a la carrera del lugar. Hasta el lugar acudieron en ambulancia sanitarios del Samur-Protección Civil, quienes atendieron al adolescente por una herida penetrante en el abdomen, con un sangrado abundante. Instalaron una carpa en el lugar, donde le estabilizaron y le trasladaron al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado en estado grave, ha indicado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.

También llegaron agentes de la Policía Nacional, que se tomaron pruebas y declaraciones. Tras la descripción de los presuntos autores facilitada por los testigos, detuvieron en las proximidades a uno de ellos, menor de edad. Ahora tratan de arrestar a los otros dos, también menores, que no son alumnos de este colegio.

No se descarta que se trata de una reyerta relacionada con bandas juveniles violentas, aunque en principio la investigación la lleva el Grupo de Menores (GRUME) de la Jefatura de Policía de Madrid y no la Brigada de Información. Al tratarse el detenido de un menor, aún desconocen si pertenece o no a alguna pandilla.