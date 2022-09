El 43% de las empresas de automoción confirman un aumento de su facturación en 2021

La recuperación del sector de la automoción avanza en España, según las conclusiones del informe ‘AutoMobility Trends by Metyis’, barómetro del sector del automóvil que este jueves se presentó en Casa SEAT, en Barcelona.

El el acto participaron representantes de toda la industria e intervineron la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catuña, Roger Torrent; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, y representantes de las principales asociaciones sectoriales y de los principales sindicatos.

Maroto destacó la importancia de este barómetro que “genera un debate sustentado en los datos” y aporta luz sobre las incertidumbres en la industria del automóvil provocadas por la falta de acceso a microchips y semiconductores y la guerra de Ucrania.

Además, se refirió a la necesidad de realizar una “transición ordenada” para adaptar la industria a los nuevos tiempos, y ha puesto el foco en la necesidad de recualificar a los trabajadores porque “va a cambiar la forma en la que los vehículos se van a fabricar”.

Los resultados del estudio están fuertemente influidos por una coyuntura incierta en un sector que además está marcado por la transformación sin precedentes que está viviendo.

No obstante, esta tercera edición del barómetro revela que el 43% de las empresas de la industria confirma que aumentó su facturación durante 2021. La mayor parte de ellas, el 37%, aumentaron sus ingresos entre un 10% y 20%. Además, el 25,4% confirma que consiguió estabilizar la caída de su facturación en 2021.

Las inversiones del sector durante el pasado año también muestran cifras positivas según este barómetro, con el vehículo eléctrico como gran protagonista.

Los datos de la nueva edición del ‘AutoMobility Trends by Metyis’ señalan que el 36% de las compañías de movilidad y automoción aumentaron su inversión en 2021, mientras que más del 41% las mantuvo. Además, el 52% de las inversiones realizadas en 2021 estuvieron destinadas a proyectos relacionados con el vehículo eléctrico.

Otras áreas de inversión de relevancia fueron el vehículo conectado y las plataformas de movilidad, que concentraron el 37% de los recursos.

Los fondos Next Generation EU están dinamizando el sector y ya alcanzan al 21% de las empresas de movilidad y automoción. Si bien, el 50% reconoce que no tiene muy claro si puede o no ser beneficiaria de estos fondos en alguno de sus proyectos.

FUTURO

Pese a estas cifras que invitan al optimismo, la industria acusa la incertidumbre reinante en el contexto económico y geopolítico. El 70% de las empresas confirma que han sufrido un impacto alto o muy alto por la crisis de los microchips, mientras que la guerra en Ucrania ha tenido el mismo efecto sobre más del 60% de las empresas.

Las previsiones de crecimiento de la industria también reflejan esta incertidumbre y, mientras que el 35% de las empresas cree que aumentará su facturación en 2022, otro 35% prevé reducirla.

Entre las medidas aplicadas para contrarrestar los efectos de estos factores destacan las relacionadas con el empleo. En este caso, la aplicación de ERTE sigue siendo el mecanismo más utilizado y el 50% de las empresas confirma haberlo aplicado durante 2021.

Finalizar contratos temporales o la extinción de contratos indefinidos han sido otras de las medidas adoptadas por el 25% y 8,5% de las empresas del sector.

De hecho el 28% de las empresas confirma que ha realizado recortes de plantilla durante 2021 y las previsiones para 2022 estiman que el 21% de las empresas realizará alguna modificación en su equipo, recortando o incorporando nuevos trabajadores.

La tercera edición del ‘AutoMobility Trends by Metyis’ ofrece una evaluación global de los principales parámetros del sector y las perspectivas de futuro de las empresas que conforman la industria, desde los fabricantes de componentes, a marcas automovilísticas, concesionarios o empresas centradas en la nueva movilidad.