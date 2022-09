Digitalización de la Ortodoncia: la importancia de acudir a profesionales

El 80% de la población adulta tiene problemas bucales y precisan un tratamiento. La buena noticia es que los avances en Odontología, especialmente en Ortodoncia, simplifican muchísimo los tratamientos. La digitalización tiene muchísimo que ver en esto, apostando por técnicas como la ortodoncia invisible. Ahora bien, hay que señalar que teniendo en cuenta el auge de franquicias, financieras y clínicas dirigidas por empresarios, se hace necesario apostar siempre por profesionales en la materia. Ortodoncistas que cuenten con la formación adicional conveniente y estén familiarizados con estas técnicas punteras.

La especialidad de ortodoncista

Podemos entender la odontología como una especialidad médica que se enfoca en los dientes, encías y huesos. Por su parte, la ortodoncia está especialmente enfocada en corregir mordidas, en la posición de los dientes y en las oclusiones.

Es importante dejar claro que no son lo mismo los dentistas que los ortodoncistas. Un tratamiento de ortodoncia no podría ser ejecutado por una persona que no contara con esta formación; y es que aunque un odontólogo y un ortodoncista realizan a priori los mismos estudios universitarios, los segundos complementan su formación tras graduarse, con una especialización médica similar al MIR de la medicina.

Es importante señalar esto porque hasta el pasado mes de julio no se aprobó, por parte del gobierno, el Real Decreto de especialidades. Por tanto, hasta el pasado julio, la ortodoncia no podía verse como una especialidad sanitaria, algo que ahora sí.

¿Por qué es tan importante ponerse en manos de un ortoconcista? Porque en el caso de las ortodoncias, no todo el mundo sabe usar las técnicas ni los avances con los que se cuentan actualmente. Un buen diagnóstico y un buen tratamiento son la base del trabajo de estos especialistas que no siempre son los que podemos encontrar en las franquicias que hemos comentado.

Los avances de la tecnología digital

Como comentábamos, la digitalización ha hecho posible que se avance muchísimo en relación con los tratamientos de ortodoncia. Podemos hablar del diagnóstico digital o los escáneres itero, aunque uno de los principales avances lo encontramos en tratamientos como los que se realizan con Invisalign, alineadores que se fabrican con materiales termoplásticos transparentes que se ajustan a la perfección a la boca del paciente y dan un aspecto de invisibilidad.

También es necesario hablar de otros avances como la terapia Guided Biofilm Therapy, que ha cambiado por completo los métodos de limpieza tradicionales incluyendo así un sistema totalmente revolucionario que elimina las bacterias de la boca, esas que contribuyen a la aparición de caries y enfermedades de encías.

La higiene bucodental no es sólo salud, también es estética, y en este aspecto, el Pola Office es otro avance interesante relacionado esta vez con el blanqueamiento dental. Se realiza con peróxido de hidrógeno, minimizando así el tiempo en la unidad dental. Además, se realiza con un gel con pH neutro con desensibilizantes que hará que el paciente esté mucho más cómodo.

Confianza en profesionales

