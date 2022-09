Da a luz en su casa ayudada por médico al teléfono al sobrevenirle el parto

Una vecina de Dos Hermanas de 41 años, Beatriz Galán, dio a luz en el cuarto de baño de su casa con su marido siguiendo por teléfono las instrucciones de un médico del 061, al serle imposible llegar al hospital tras sobrevenirle el parto en la propia vivienda.



Según ha narrado a EFE la madre de Daniel, como se llama el bebé que alumbró, todo sucedió muy rápido el pasado 6 de septiembre, ya que cuando quisieron salir de casa camino del hospital el niño ya asomaba la cabeza, y no era seguro moverse en ese momento ni para ella ni el bebé.



Como ha explicado, en el hospital le habían indicado previamente que el alumbramiento no era inminente, aunque tenía contracciones cada cuatro minutos, que en el centro sanitario cesaron, y regresó a su casa, pero fue en el domicilio cuando ya no tuvo tiempo de volver al centro hospitalario, y junto a su marido y su hijo de 9 años, Leo, llamaron al 061 para pedir ayuda.



La mujer añade que el marido estaba en todo momento al habla con un médico que le iba dando las instrucciones pertinentes, al tiempo que se había activado una ambulancia que se dirigía a su casa, todo ello con todo el servicio de guardia pendiente del teléfono para ver si todo salía bien.



Según dice, al otro lado del teléfono los médicos llegaron a preocuparse “porque no me escuchaban gritar ni quejarme y eso les asustó, pero entre el silencio de espera escucharon a Javier -su marido- decir, que el niño era precioso y toda la sala se puso a llorar”.



Ya con el niño en brazos llegó el dispositivo médico a la vivienda, que cortó el cordón umbilical y trasladó a madre y bebé al hospital de Valme, de donde recibieron el alta 24 horas después.



El pequeño, Daniel, pesó 2,4 kilos, y los padres han agradecido a quienes le ayudaron desde el 061 su trabajo para que todo saliese bien, además de localizar sus nombres, Elena y Miguel, para intentar hablar con ellos en persona e incluso pedir que, si es posible, les manden la grabación telefónica de la asistencia para tenerla de recuerdo.