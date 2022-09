Desarticulada una banda que importaba gas refrigerante ilegal desde China

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado, en colaboración con Europol, una banda criminal que se dedicaba a importar gas refrigerante ilegal desde China y ha detenido a cuatro personas de nacionalidad rusa que residían en Barcelona y Girona.



La operación policial, bautizada como 'Fake Cold', arrancó en noviembre de 2020, cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria detectaron envíos de gas refrigerante R134a, que llegaba en recipientes no recargables, e incluso inflamables, y a través de empresas de paquetería ordinaria.



Según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado, los cuatro detenidos, tres hombres y una mujer, hacen frente a varias acusaciones por los delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, contra la Hacienda Pública y contra el medio ambiente.



Según la norma, los gases refrigerantes deben estar contenidos en cilindros a presión homologados, quedando totalmente prohibida la comercialización y el uso de contenedores no recargables desde el 2007.



Además de transportar el gas en recipientes no adecuados y utilizando una vía tampoco regulada, la organización criminal ha contravenido el sistema de cuotas para este producto establecido en la Unión Europea.



A la hora de realizar los envíos de gas desde China, la banda utilizaba una de las páginas de web más activas en España en la comercialización online de estos productos.



A finales de junio, los agentes policiales realizaron tres registros en un domicilio, un almacén y un despacho de abogados de las provincias de Barcelona y Girona, en los que se intervinieron 843 botellas de gas refrigerante de un solo uso -que están prohibidos-, dos coches, una motocicleta y una moto de agua.



Tres de los detenidos han sido ya puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Blanes (Girona), mientras que el cuarto se presentó voluntariamente en sede judicial al estar en búsqueda y captura.