El Sello de Excelencia en Sostenibilidad UNEF contribuye a contrarrestar las ‘fakes news'

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), asociación sectorial mayoritaria de la energía solar en España, está trabajando para combatir la desinformación generada por noticias falsas y la proliferación de mitos en redes sociales que pueden lastrar la implementación de los proyectos de energía solar en España en momentos donde la fotovoltaica es una tecnología clave para acelerar una transición energética que permita alcanzar una mayor independencia y logre frenar la emergencia climática.

Con la creación del Sello de Excelencia en Sostenibilidad UNEF, la asociación sectorial ha generado una herramienta que además de reforzar los altos estándares de integración ambiental y social del sector fotovoltaico español, reconoce y difunde las buenas prácticas del sector con el fin de contrarrestar las ‘fake news’, evitando que su proliferación ponga en riesgo la aceleración de la transición energética y las ventajas que ésta supone para el desarrollo de España.

“No cabe duda de que la energía solar realiza una doble aportación a la sociedad española. Contribuimos, por un lado, a la preservación de la biodiversidad, al tiempo que generamos una nueva ventana de oportunidad capaz de mejorar el desarrollo económico y social de nuestro país. No hay fuente de energía con mayor sostenibilidad ambiental y que genere mayor progreso social e integración ciudadana”, afirmó el director general de UNEF, José Donoso.

En la actualidad, España tiene una dependencia energética del exterior de aproximadamente un 73%, lo que se traduce en una importante falta de seguridad energética y en un incremento sin precedentes del precio de la energía que repercute muy negativamente en la prosperidad económica de empresas, pymes y familias. Además, la generación de electricidad en España supone un 20% de las emisiones totales de CO2 lanzadas a la atmósfera y que alimentan el cambio climático.

Ante la situación extrema, es necesario buscar soluciones con carácter de urgencia. Por ello, UNEF desmintió los principales mitos, prejuicios e incorrecciones más habituales sobre el sector fotovoltaico español con el fin de contrarrestar las excusas, argumentos neonegacionistas alejados de la ciencia o los intereses particulares que lastran la consecución de los objetivos de desarrollo de energía solar que, en España, delimita el Plan Integrado de Energía y Clima.

Para empezar cuando se habla de un modelo de desarrollo renovable sin fin que pone en peligro zonas de alto valor ecológico, hay que distinguir entre proyectos planteados inicialmente y los que se construyen finalmente, ya que ninguno se aprueba directamente. Debe tenerse en cuenta que los proyectos que se han planteado en zonas de alto valor ecológico no van a superar el proceso de tramitación.

También se dice que los proyectos en suelo de energía solar no son necesarios para conseguir la transición energética y basta con el autoconsumo. Pero acelerar la transición energética no puede depender de la iniciativa particular o de personas físicas o empresas. Para lograr los objetivos que marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) hace falta utilizar todos los recursos disponibles: autoconsumo en todos los edificios en los que sea posible, comunidades energéticas en entornos industriales, muchas plantas pequeñas y medianas de generación distribuida y un número pequeño de plantas grandes donde sea ambientalmente viable.

Otro comentario es que España va a ser el panel solar de Europa. Actualmente, la Península Ibérica tiene un grado de interconexión con el sistema europeo muy inferior al del resto de países de la Unión, lo que limita enormemente la capacidad de exportación. España es una isla energética.

Además, siempre se señala que la energía solar no genera beneficios locales y hay que tener en cuenta que la instalación de una planta fotovoltaica es una actividad generadora de ingresos para las entidades locales, debido al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (IBICES). La construcción de un MW de energía solar genera unos 76.000 euros durante toda la vida útil de la planta en el municipio en el que se localiza.

Cuando se asegura que todos los componentes se importan de China, conviene destacar que en España se puede fabricar hasta el 65% de la cadena de valor de un proyecto fotovoltaico.

Conviene desmentir también esa idea de que las plantas no generan empleo local. El sector de la energía solar es una fuente de generación de empleo local, ya que un proyecto de 100 MW puede crear entre 300 y 400 empleos locales que tienen además un efecto de arrastre para la contratación indirecta en el municipio.

Para contrarrestar la información de que las plantas ocupan demasiado terreno, hace falta una fracción mínima de suelo para cumplir los objetivos de generación fotovoltaica que delimita el PNIEC y que equivalen únicamente al 0,068% del terreno total de nuestro país.

Además, no es cierto que los proyectos fotovoltaicos son una amenaza para la biodiversidad. Tras la instalación de la planta en suelo de energía solar, el terreno sufre una positiva transformación, al limitarse el acceso de personas, dejar aproximadamente un 90% del suelo libre y no usar herbicidas, el suelo recupera su actividad y el equilibrio. Además, gracias al plan de medidas de integración del proyecto con el entorno y la re-naturalización, se genera una ‘llamada de refugio’ para algunos animales.

También hay que desmentir que las instalaciones fotovoltaicas destruyen el terreno donde se sitúan. En la fase de construcción no se realiza movimiento de tierra ni se compacta el terreno, la actuación sobre el suelo se limita a las zanjas para los cables y a la instalación de las estructuras de los paneles. Estos, una vez terminada la actividad de la planta, se pueden retirar sin generar ningún impacto negativo

Igualmente, conviene recordar que no es cierto que una vez acabada la vida útil de la planta, los paneles generan grandes residuos. Al contrario, los paneles fotovoltaicos son perfectamente reciclables. Un módulo fotovoltaico de silicio (el 95% del mercado) está compuesto de vidrio (78%), aluminio (10%), plásticos (7%) y metales y semiconductores (5%). Simplemente recuperando el marco de aluminio y el vidrio de la parte delantera se recicla más del 80% de su peso.

ENTREGA DE SELLOS DE SOSTENIBILIDAD

El martes 13 de septiembre, UNEF entregará los Sellos de Excelencia en Sostenibilidad a nueve plantas fotovoltaicas españolas en un evento en el que contará con la participación de la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y que tendrá lugar en una de las plantas galardonadas, la de Talayuela Solar, en Cáceres, una de las más grandes de Europa y todo un referente a nivel ambiente.