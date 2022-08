Trabaja con PDF de forma fácil, online, gratis y sin registro

En el trabajo diario es muy habitual manejar documentos en formato PDF (Portable Document Format), un estándar abierto y reconocido por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). Este tipo de formato permite incluir textos, imágenes, vínculos, campos tipo formulario y todo lo necesario para crear los documentos más completos.

Pero no siempre es fácil editar estos archivos como se desea. A veces puede resultar un proceso tedioso dividirlos, unirlos, extraer páginas en concreto, cambiarlos de formato, etc. Es muy habitual tener que realizar en poco tiempo una operación aparentemente sencilla como convertir un PDF a Word y no saber cómo hacerlo.

La solución a estos problemas es FormatPDF.com, un conversor y editor de PDF online que ya está preparado un año más para la vuelta al cole aunque haya sido lanzado en 2021 por un equipo ubicado en Madrid. Gracias a esta aplicación el usuario puede realizar todos los cambios que necesite en su documento sin complicaciones y totalmente online, sin registros ni instalaciones.

Format PDF ofrece las mejores soluciones para convertir, editar y realizar todo tipo de acciones sobre documentos en formato PDF.

Creada íntegramente en español, esta herramienta tiene el objetivo de ofrecer soluciones reales a los problemas de las personas.

Format PDF es muy fácil de utilizar y pone al alcance del usuario las mejores herramientas online para editar y/o convertir a PDF o viceversa cualquier documento, desde Word hasta Excel, pasando por JPG, PowerPoint o EPUB, entre otros.

¿Cómo funciona?

El usuario elige cualquiera de las herramientas de PDF disponibles y sigue las instrucciones de la pantalla para empezar con la conversión y/o edición del fichero. Es tan fácil como subir el documento y realizar la modificación que se necesite.

¿Qué puede hacer Format PDF?

Esta potente aplicación es capaz de hacer todo lo quieras con un PDF en cuestión de segundos. Comprime, divide, ordena, gira, protege, une, desbloquea, repara y un sinfín de utilidades más.

Una de las utilidades más demandadas es, por ejemplo, dividir un PDF o extraer páginas en concreto de algún documento con muchas páginas ¿Cómo se haría?

1. En el menú horizontal de arriba se elige “dividir PDF”.

2. Se selecciona o simplemente se arrastra el archivo PDF a la ventana central.

3. Se eligen las páginas a extraer o se eligen rangos de división para dividir el PDF al gusto del usuario.

4. Se pincha en “dividir” y ¡ya está! Enseguida Format PDF comienza a trabajar para realizar la tarea en segundos.

¿Qué formatos son compatibles?

Es posible convertir a PDF (y viceversa) los siguientes formatos: .doc, .docx, .jpg, .jpeg, .png, .xls, .xlsx, .epub, .ppt, .pptx, .odt, .tiff y .djvu, entre otros.

Ordenadores, móviles y tablets

El conversor de PDF online no requiere instalación y funciona desde cualquier dispositivo con conexión a internet: ordenadores (Windows, Mac y Linux), móviles (Android y iPhone), tablets (Android y iPad) y mucho más.

Online, gratis y sin registro

No es necesario registrarse, es posible pasar a PDF los documentos sin necesidad de crear una cuenta.

El convertidor es 100% gratuito, al contrario que otros sitios web de edición de PDF que trabajan sólo una parte del archivo pidiendo registro o incluso pago para terminar la tarea o, en otros casos, incluir marcas de agua no deseadas en las páginas.

Seguro y privado

Tan solo el usuario podrá ver el documento (y su contenido) que suba para trabajar con las distintas herramientas de PDF Format.

Plan Premium de Format PDF

Ser Premium en FormatPDF significa tener acceso sin límites a las mejores herramientas de PDF online. Se podrán utilizar todas las herramientas sin límite diario, todas las veces que se quiera, con una cuenta privada a la que solo el usuario podrá acceder.