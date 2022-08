Arden 204 hectáreas en 3 incendios forestales en A Coruña y Ourense

Tres incendios forestales en Porto do Son (A Coruña), Viana do Bolo y A Pobra de Trives (Ourense) continúan activos este lunes tras quemar 204 hectáreas, aunque el primero está controlado y los otros dos, estabilizados, informa la Consellería do Medio Rural.



El fuego de Porto do Son, parroquia de Ribasieira, permanece controlado desde el domingo tras quemar 82 hectáreas.



Siguen estabilizadas las llamas en Viana do Bolo, parroquia de Requiás, después de afectar a 102 hectáreas de monte.



A estos dos fuegos se sumó anoche otro incendio en A Pobra de Trives, parroquia de Barrio, que está estabilizado desde esta madrugada, con 20 hectáreas quemadas.



También empezó anoche, aunque quedó extinguido durante la propia madrugada, un incendio en Muíños (Ourense), parroquia de Requiás, que quemó 1,5 hectáreas de monte raso en el parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés.