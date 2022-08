Los mejores espacios de coworking en Madrid

Debido a su dinamismo constante, sin importar el momento del día o la hora en la que se está, no sorprende ver la cantidad de espacios de coworking y oficinas privadas en Madrid. La capital de España es una ciudad que no duerme, lo que la ha convertido en el sitio ideal para que los emprendedores y compañías de tamaño medio puedan cumplir sus sueños. Esta idea de trabajo de jóvenes y no tan jóvenes que tienen ánimos de emprender es una razón importante para que Madrid ahora sea la ciudad española con la mayor cantidad de coworking.

¿Qué es un coworking?

El coworking es un sitio en donde profesionales y empresarios de cualquier sector pueden llevar a cabo sus actividades laborales diarias. De manera que, puede parecer una simple oficina, sin embargo, lo interesante de un coworking es la probabilidad de trabajar de la mano con otras personas con las que se puede intercambiar ideas, proyectos y conocimientos, considerando además un valor inferior al que representa alquilar una oficina de forma individual.

En otras palabras, es el equilibrio perfecto, ya que las personas disponen de un escritorio personal con una computadora y acceso a Internet, igualmente, es un entorno de trabajo especial para ejecutar proyectos e intercambiar ideas. Debido a la gran variedad de coworkings que hay en Madrid, se muestra una pequeña lista de los espacios de coworking más importantes:

· Impact Hub: ubicado en la calle Gobernador Número 26 y compuesto por dos pisos. La planta baja es un antiguo garaje de 300 metros cuadrados, tiene un diseño simple en donde se puede destacar el lucernario superior por donde entra la luz natural y sus distintas salas de reuniones. Algo más innovador es la planta superior que tiene instancias conectadas entre ellas como un cono invisible y dos esferas que atraviesan el espacio. Es uno de los espacios de coworking con más demanda en Madrid para llevar a cabo eventos y reuniones.

· Cool inquieto: un coworking en Madrid más personalizado, ofrece mesas individuales para cada puesto de trabajo con medidas que van de 120*80 cm hasta mesas compartidas de 160*80 cm en posiciones flexibles para los más activos. También, se puede usar el office para comer o tomar un descanso, y un escaparate iluminado para mostrar las propuestas de trabajo.

· Offiplace: un coworking único y personal en Madrid, brinda una sensación de trabajo en una cueva, con un ambiente de paz y una decoración vintage para darle vida al lugar. Cuenta con diez puestos flexibles a los que es posible acceder por 3 euros la hora. Brinda, también, acceso a áreas comunes como cafetería y recepción, así como espacios para eventos y reuniones.

