Galicia suma un incendio y trabaja para apagar 6 con 2.508 hectáreas quemadas

Galicia ha sumado la noche del lunes al martes un nuevo incendio forestal y trabaja para apagar seis -dos en Lugo y cuatro en Ourense- con 2.508 hectáreas quemadas, informa la Consellería do Medio Rural.



El nuevo fuego está en Pantón, en la parroquia de Frontón, con 20 hectáreas afectadas y activo desde las 22:39 horas de anoche.



El otro incendio de la provincia de Lugo está en Ribas de Sil, en la parroquia de Torbeo, en un punto de la provincia de Lugo que limita con la de Ourense, sigue estabilizado tras quemar 40 hectáreas.



De nuevo en Ourense, están estabilizadas las llamas en Riós, parroquias de Fumaces y A Trepa, con 103 hectáreas y en Oímbra, parroquia de As Chás, con 70 hectáreas.



Ha quedado también estabilizado esta tarde el incendio más grande, con 2.100 hectáreas, que es el que une los focos que empezaron en Laza, parroquia de Camba, y en Chandrexa de Queira, parroquia de Queixa, también próximo a la estabilización.



En Castrelo do Val, en la parroquia de Campobecerros, el fuego ha quedado controlado tras quemar 175 hectáreas y con varios focos de origen, por lo que la Consellería dice que "todo apunta a que fue intencionado".



Estos seis incendios, que suman 2.508 hectáreas, afectan a la provincia de Ourense y el sur de Lugo y en ellos trabajan en coordinación medios autonómicos y estatales.



Dado el avance de los trabajos durante la jornada de ayer y la entrada de una mase de aire frío con lluvia en Galicia, el pronóstico es positivo de cara a las próximas horas.



Las fases de los incendios empiezan con los fuegos activos, pasan a estabilizados, luego a controlados y, por último, a extinguidos.