La madera: el mejor material para las puertas de interior

La madera es uno de los materiales que aporta un mayor grado de calidez, equilibrio y carácter a un hogar. Una solución de decoración sostenible y popular que sigue siendo un elemento básico en algunos estilos populares como el rústico, el mediterráneo o el escandinavo.

Ya sea como revestimiento de suelos, paredes y techos, o como aislante en ventanas o muebles, la madera aporta un toque ecológico y elegante al hogar. Un concepto que respeta el medio ambiente y se integra perfectamente con el entorno de la casa.

La mejor solución para en puertas de interior

Comprar puertas de interior de madera maciza tiene muchas ventajas que deben tenerse en cuenta. Si bien la madera sólida tiende a hacer que las puertas sean más caras, algunos creen que el coste es aceptable cuando se consideran los beneficios. En este sentido, Euro-Block, como fábrica de puertas rústicas de madera maciza, ofrecen una variedad de diseños, además de diseñar puertas personalizadas.

Para algunos, la ventaja clave es la estética. Las puertas interiores de madera sólida se ven mejor que las puertas huecas, y tienen más peso, lo que puede ser una característica atractiva. Estas puertas también siguen haciendo bien su función y manteniendo su estética con el tiempo porque son tan resistente que, a diferencia de otras alternativas, pueden soportar años realizando su trabajo.

Estas puertas también tienen otra gran ventaja en lo que se refiere a eficiencia energética. Aportan mucho más aislamiento, lo que mantiene las estancias frescas o cálidas según las necesidades de los habitantes, sobre todo cuando la puerta está bien enmarcada.

La madera maciza también reduce sustancialmente el recorrido del sonido, un problema importante en muchos hogares. El ruido no atravesará la madera con tanta facilidad, manteniendo la casa tranquila y permitiendo que las personas realicen una variedad de actividades en la casa sin molestarse entre sí; Una persona puede dormir en la habitación de invitados mientras que los pequeños juegan, por ejemplo.

Del mismo modo, estas puertas también pueden ser útiles para la privacidad en entornos como despachos de abogados y clínicas médicas.

Puertas lacadas en blanco de madera

Las puertas pintadas de blanco son una excelente opción cuando queremos las entradas y salidas de las habitaciones sean estéticamente agradables, den una sensación de amplitud y proporcionen un estilo contemporáneo a nuestro hogar. Estas puertas se utilizan principalmente en cocinas o baños. Aunque también podemos verlas en otras estancias, como en el salón o como puertas de paso en los pasillos.

El catálogo de puertas lacadas blancas de Euro-Block contiene una gran variedad de diseños que pueden combinar con diferentes estilos. Esta es una gran idea si tienes una casa donde destacan los tonos tierra y la madera, creando un ambiente acogedor. Pero también tienen éxito cuando tu casa está más enfocada a espacios abiertos con colores más fríos.

Todos los elementos de nuestro hogar debe aportar amplitud, luminosidad, sensación de espacio extra, etc. Así como los espejos nos dan la sensación de que una estancia de la casa tiene unos metros de más, las puertas lacadas blancas crean una sensación de amplitud y claridad.

Puertas plegables a medida de madera

En las casas más nuevas, se están equipando menos habitaciones con puertas tradicionales, porque existen muchas otras opciones que permiten personalizar cada hogar. Queremos vivir en hogar en el que podamos disfrutar el tiempo que pasamos en él, por lo que la decoración y el mobiliario son cruciales.

Las puertas plegables no necesitan espacio para abrirse o cerrarse, por lo que podemos utilizar esos metros para otras cosas. Su principal beneficio es que nos ahorran espacio, permitiéndonos colocar muebles en la zona que ocuparía la puerta tradicional.

Comprar puertas plegables a medida para conectar el salón con el exterior puede ser una gran idea, ya que cumplirá una doble función: ser ventana y puerta. Al ser a medidas, se puede conseguir que la puerta sea lo suficientemente grande como para ocupar una pared completa, de modo que pueda entrar más luz, y en el verano, se puede abrir para crear un espacio abierto al aire libre.

Algunas personas tienen movilidad reducida o pueden tener algunos problemas físicos. En este sentido, las puertas plegables de tamaño personalizado son una buena opción para ellos, porque podemos hacer la puerta del tamaño exacto que necesitan. Esto hará que sea mucho más cómodo transitar dentro del hogar.

Aunque muchas personas piensan que las puertas plegables personalizadas son difíciles de mantener, esto no es cierto. De hecho, son tan fáciles (si no más) de limpiar como otras puertas. Todo lo que se necesita es un poco de agua, detergente y un trapo para limpiarlas, lo que no llevaría más tiempo que limpiar otra puerta o incluso menos que limpiar puertas de vidrio tradicionales.